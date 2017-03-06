Пхеньян, 7 марта, 2017, 01:42 — ИА Регнум. В Пхеньяне заявили, что запуски баллистических ракеты были проведены в рамках военных учений, на которых отрабатывалось нанесение удара по военной базе США в Японии, передает агентство «Рёнхап».

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Ранее постоянный представитель КНДР при ООН Я Сон Нам выступил с обвинениями в адрес Вашингтона и Сеула, заявив, что военные учения, которые США и Южная Корея начали 1 марта, могут спровоцировать начало войны.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга 6 марта заявил, что Вашингтон предпримет ответные шаги на ракетные испытания Пхеньяна и развернет в Южной Корее системы противоракетной обороны.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта Северная Корея произвела четыре запуска баллистических ракет. По данным американских и японских СМИ, три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии. Предположительно, запущенные Пхеньяном ракеты относились к новому типу, и их запуски являлись испытательными.

США и Япония попросили созвать срочное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации на Корейском полуострове, которое может состояться 8 марта.

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