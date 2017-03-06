Пекин, 7 марта, 2017, 01:42 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился 6 марта в Пекине с королем Камбоджи Нородомом Сиамони и его матерью, бывшей королевой страны Нородом Монинеат, сообщает 6 марта агентство «Синьхуа».

Neou Vannarin Стенд с фотографиями короля Камбоджи Нородомом Сиамони и руководителя КНР Си Цзиньпина. Фотография сделана во время посещения председателя Си Камбоджи в 2016 г

Си поприветствовал взаимовыгодную дружбу между китайским и камбоджийским народами, добавляя, что эта дружба очень ценна, поскольку была основана старшими поколениями китайских лидеров и бывшим камбоджийским королем Нородомом Сиануком.

Си и Сиамони уже осуществляли взаимные визиты в 2016 году. Глава КНР заявил, что китайско-камбоджийские отношения испытали стремительный рост, достигнув высокого уровня взаимного доверия, взаимовыгодного экономического сотрудничества, взаимной поддержки внутреннего развития, а также тесной координации в глобальных и региональных вопросах.

Камбоджийская королевская семья подтвердила свою приверженность развитию дружбы с Китаем, а также отметила свой существенный вклад в этом вопросе.

Си призвал обе стороны поддерживать контакты на высоком уровне, продолжить углублять взаимовыгодное сотрудничество, слить воедино свои стратегии развития, усилить сотрудничество по ключевым проектам и улучшить координацию в многосторонних отношениях.

Сиамони и его мать, напоминая о прошлогоднем визите Си в Камбоджу, добавили, что визит проходил в духе двусторонней дружбы и сотрудничества.