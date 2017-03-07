Санкт-Петербург, 7 марта, 2017, 10:02 — ИА Регнум.



Мария Конопатова Анимационный фильм «Концерт огня» создается по мотивам комикса

Можно ли снять мультфильм, если нет связей в министерстве культуры, и ветки генеалогического древа не пересекаются с Уолтом Диснеем? Оказывается, да. 17 февраля «Планета.ру» запустила краудпроект по поддержке анимационного фильма «Концерт огня», нарисованного акварелью.

В 2013 году по интернету разлетелся 10-страничный одноименный комикс. Его автор — Мария Конопатова — была приятно удивлена успехом и подумала о дальнейшей экранизации. За помощью обратилась к краудфандингу — сервису коллективного финансирования проектов. Принцип работы прост: за внесённые средства участники приобщаются к созданию проекта, а также в итоге получают возможность увидеть заинтересовавший их анимационный мультфильм. Есть возможность попасть в титры и получить ссылку на закрытый показ мультфильма. За первую неделю собрана половина суммы. Если будет собрано больше, чем запланировано, то средства пойдут на рекламу короткометражного мультфильма.

События в мультфильме происходят в самый разгар военных действий, где скрипач встречается лицом к лицу со Смертью. Герой вынужден пойти на сделку и исполнить самый фееричный концерт в обмен на жизнь. Сама Мария прокомментировала сюжет мультфильма так:

«Это история о том, насколько важно оставаться верным самому себе даже в тяжелой ситуации. Любой талант — это сила, способная свернуть горы или остановить смерть. Но в основе силы — вера в себя. Я не ожидаю, что реакция на фильм у всей аудитории будет одинаковой: каждый найдет что-то для себя, по-своему поймёт историю, и это правильно. Визуальная и музыкальная составляющие фильма должны впечатлить зрителя, покадровая анимация с элементами абстрактной — призваны захватить внимание метаморфозами на экране. Фильм планируется прокатить по фестивалям, по России и за рубежом. Хотелось бы ещё организовать премьеру и открытые показы, ведь мультфильм нескоро попадёт в интернет»

Мария Конопатова Акварельная графика — главное, что останется в мультфильме от комикса

Интересно, что в мультипликации персонажи не разговаривают, поэтому картина не вызовет ни у кого языковых трудностей. Правда, ближайшие пару лет в сети «Концерт огня» не появится: таковы правила некоторых фестивалей.

«Концерт огня» — музыкальный фильм, в то время как предыдущие мои работы были в жанрах научной фантастики, триллера и комедии. Все они успели побывать как минимум на студенческих кинофестивалях, так что новый фильм, безусловно, ожидает фестивальная жизнь. В будущем я собираюсь разработать анимационный мультсериал и создать пилотный выпуск. Идей, как всегда, очень много!» — отмечает режиссёр.

В результате работы амбициозного аниматора, зрителя ждёт короткометражный мультфильм на 6 минут, в основе которого история борьбы искусства со смертью. Безусловно, мультфильм не будет пересказывать полностью сюжет комикса: взяты только мотивы. До завершения проекта по сбору средств на краудфандинговой платформе «Планета» осталось чуть меньше месяца, за это время организаторы планируют собрать еще 30 тыс. рублей. Все средства пойдут на шумовое озвучание, запись музыки, аренду студий, сведение, привлечение специалистов.