Уфа, 7 марта, 2017, 01:36 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Газовые сети приватизируют

27 февраля газета «Коммерсантъ в Уфе» сообщила, что министерство земельных и имущественных отношений Башкирии до конца первого полугодия планирует подготовить план приватизации газовых сетей в регионе. На этот же срок запланировано согласование в совете директоров АО «Газпром газораспределение Уфа» сделки по передаче компании в аренду более 6 тыс. региональных объектов газоснабжения протяженностью 8,4 тыс. км, сообщается в материалах ведомства. Причины решения не уточняются, равно как и перечень, и характеристики передаваемых «Газпрому» объектов. Сделка по передаче в аренду газовых сетей, как планируется, коснется в том числе 225 вновь возводимых газопроводов протяженностью 343,5 км, построенных ГКУ «Управление капстроительства Республики Башкортостан» и находящихся в собственности республики.

Сюрприз для уличных торговцев

Ряд СМИ в этот день сообщил, что депутаты горсовета Уфы намерены добиться ужесточения наказания за стихийную уличную торговлю в городах, увеличив штрафы для ее организаторов и участников. Они внесли в Госсобрание республики проект поправок, предполагающих разграничение размеров штрафов за стихийную торговлю в городах и в «иных населенных пунктах». Диапазон штрафов за несанкционированную торговлю в городах для граждан, согласно проекту, может быть увеличен с нынешних 300−500 рублей до 1000−1500 рублей, для должностных лиц — с 5−8 тыс. рублей до 20−40 тыс. рублей, для юрлиц — с 8−10 тыс. до 50−100 тыс. рублей. За пределами городов штраф для граждан предлагается повысить до 500−1500 рублей, должностных лиц — до 10−20 тыс. рублей, для юрлиц — до 20−40 тыс. рублей. Депутаты указывают, что в Уфе в 2016 году участились случаи стихийной торговли (до 49 точек), в то время как в 2014—2015 годах их количество снижалось (в 2015 году было 34). Ныне действующий размер штрафов воспринимается торговцами как «плата за место».

Малый и средний бизнес дает 12% доходов Уфы

ИА «Башинформ» 27 февраля сообщило, что Уфа находится в топе рейтинга городов-миллионников по объему инвестиций крупных и средних предприятий в основной капитал. По итогам 2016 года объем инвестиций составил 152 млрд рублей. Доля частных инвесторов — более 90%. В администрации Уфы считают, что вектор работы в этом направлении необходимо сместить на реализацию проектов, основанных на принципах государственного и муниципально-частного партнерства. «Сейчас в работе находятся 14 подобных проектов. Поставлена задача активизировать работу и увеличить их количество. В муниципалитете создан механизм сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна». В дальнейшем он будет усовершенствован», — сообщили в мэрии. Еще одно приоритетное направление — развитие малого и среднего предпринимательства. В 2016 году в Уфе зарегистрировались около 52 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают занятость 25% трудоспособного населения города. Налоговые поступления от совокупного дохода малых и средних предприятий составили 12% доходов городского бюджета. Поддержка предпринимателей проводится в соответствии с муниципальной программой.

Летать стали больше

28 февраля «Коммерсант в Уфе» сообщил, что АО «Международный аэропорт Уфа» в 2016 году обслужило 2,3 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2015 году. Число прибывших и убывших пассажиров было примерно одинаковым. Потерю пассажиропотока на чартерных рейсах в Турцию и Египет аэропорту частично компенсировал запуск чартеров в Тунис и возобновленные регулярные рейсы в Прагу и Дубай. 10% пассажиропотока обеспечили вахтовые перевозки. Более чем вдвое увеличилась в 2016 году загрузка рейсов в Сочи и Симферополь, в полтора раза — в Анапу. Объем грузоперевозок аэропорта вырос на 4%, до 3,1 тыс. тонн. При этом его выручка уменьшилась за год на 6%, до 2,7 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась почти в пять раз — с 30,8 млн рублей в 2015 году до 148,7 млн рублей в истекшем.

Льготная цена на землю

Ряд СМИ в этот день сообщил, что правительство Башкирии приняло решение продлить сроки льготного приобретения земельных участков в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее правительством региона были определены цена и порядок оплаты земельных участков, находящихся в государственной собственности Башкирии, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений и сооружений, расположенных на таких земельных участках. В соответствии с изменениями, до 31 декабря текущего года цена участков определяется по цене в размере 50% кадастровой стоимости земельного участка, действующей на момент обращения заявителя. С 1 января 2018 года до 1 июля 2018 года — по цене в размере 75% кадастровой стоимости участка. С 1 июля 2018 года — по цене, равной кадастровой стоимости участка, если иное не установлено федеральным законодательством.

Доходы растут

ИА «Башинформ» 28 февраля отметило, что исполнение консолидированного бюджета Башкирии по доходам к 1 февраля составило 10 млрд 329,4 млн рублей, или 114,8% к аналогичному периоду 2016 года. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 8 млрд 097,1 млн рублей, или 5,6% к годовому плану, увеличившись по сравнению с прошлогодними поступлениями на 1 млрд 379,2 млн рублей, или на 20,5%. Такие данные приводит министерство финансов республики. Основными источниками доходов по-прежнему являются налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на прибыль организаций, налоги на совокупный доход и налоги на имущество.

Приватизация госимущества продолжается

1 марта «Коммерсант в Уфе» сообщил, что в плане министерства земельных и имущественных отношений Башкирии на этот год предусмотрена приватизация 17 государственных унитарных предприятий путем их преобразования в общества с ограниченной ответственностью или акционерные общества, а также продажа на торгах госпакетов 12 предприятий. Поменять форму собственности в первом квартале планируют у ГУСП «Тавакан» и трех санаториев («Ассы», «Карагай», «Танып»), до конца полугодия — санаториев «Красноусольск», «Янган-тау», «Юматово», «Племптицезавода Благоварский», проектного института «Башжилкоммунпроект», Центра метеорологических исследований «Урал-гео», а также ГУП «Табигат». До конца третьего квартала приватизированы должны быть санаторно-оздоровительный лагерь «Салют», Проектный и конструкторский институт «Башкирский Промстройпроект», «Институт нефтехимпереработки», до конца года — санатории «Якты-куль», «Талкас» и ГУСП МТС «Зауралье-агро».

На приватизационных аукционах в первом квартале планируется продать АО «Центр восстановительного лечения и реабилитации», ООО «Янаульская городская типография», до конца полугодия — ООО ТК «Янаульский» и ООО «Медтехника», «Проектный институт Башгипронефтехим». В третьем квартале министерство планирует выставить на торги ООО «Благоварский», «Башжилкоммунпроект», «Тавакан», «Табигат», «Башпромстройпроект», до конца года — «Институт нефтехимпереработки». Доли республики в шести предприятиях (14,13% МТУ «Кристалл», 48,23% «УМУ Промвентиляция», 25% НПО «Технолог», 37% «Стронег», 48,8% «Башкирский холод», 20% «Башэлектроремонт») планируется внести в уставный капитал управляющей компании (вероятнее всего, в АО «Региональный фонд»).

На скамье подсудимых — цирк

«Уфа1» в этот день сообщила, что Октябрьский районный суд начал рассматривать иск прокуратуры к уфимскому филиалу Росцирка. Надзорное ведомство требует прекратить эксплуатацию здания. В прокуратуре считают, что находиться в нем небезопасно. В качестве третьих лиц к разбирательству привлечены Госкомитет республики по жилищному строительству, Управление МЧС Башкирии, а также компания «Башниистрой», которая вынесла заключение по техническому состоянию уфимского цирка.

Ранее прокурорская проверка постановила, что некоторые детали купола уфимского цирка находятся в аварийном состоянии. Кроме того, сотрудники ведомства выявили несоответствие цирка требованиям СанПИНов и пожарной безопасности. Однако директор цирка Гузель Туктарова поведала, что другая независимая экспертная организация вынесла другое постановление, в котором сказано, что здание эксплуатировать можно. С этой бумагой они планируют направиться в суд.

9 млрд на дороги

Ряд СМИ 1 марта сообщил, что Башкирии в 2017 году на содержание и ремонт автодорог федерального значения выделено 9 млрд рублей. Из них на капремонт направляется 4,2 млрд, на строительство и реконструкцию — 4 млрд, 1 млрд — на содержание (с переходящими долгосрочными контрактами). В нормативное состояние будут приведены 267 км дорог и 964 погонных метра искусственных сооружений. Запланирован ввод в эксплуатацию моста через Белую под Уфой на 1466−1480 км трассы М5 «Урал» после реконструкции объекта.

Продолжатся работы на трассе М5: участок 1360−1375 км на территории Буздякского района (финансирование 1,3 млрд), 1375−1401 — Благоварского (100 млн) и 1406−1480 — на территориях Благоварского и Иглинского районов (450 млн); участок 1310−1321 трассы М7 — между Шарипово и Уфой (финансирование 0,5 млрд рублей). Реконструкция водопропускных труб будет проведена на 87-м и 105-м километре оренбургской трассы в Стерлитамакском районе (стоимость 88 и 55 млн); на 1318 км трассы М5 в Туймазинском районе у деревни Кендектамак (62 млн рублей).

Где дешевле молоко

2 марта ряд СМИ отметил, что, сравнивая цены на молоко в феврале, аналитики Башстата зафиксировали, что молоко по самой низкой стоимости можно купить в Стерлитамаке — литр обойдется в 42 рубля 86 копеек. Более того, цены здесь с начала года снизились, в отличие от других населенных пунктов Башкирии. Разница в стоимости составила 81 копейку. Незначительно отстал от Стерлитамака январский лидер по ценам на молоко Нефтекамск — 42,89 рубля. Разумеется, самое дорогое молоко продается в Уфе. Здесь цена за литр достигает 47 рублей. К счастью, подорожал продукт за месяц незначительно — всего на 7 копеек. В Сибае за месяц цельное пастеризованное молоко подорожало на 26 копеек — 45 рублей 85 копеек за литр. Что касается средней цены в республике, то она была на уровне 45 рублей 40 копеек.

Культур-мультур: гранты

Газета «Республика Башкортостан» в этот день отметила, что культурные учреждения республики получат в этом году шестнадцать грантов на реализацию своих идей. По 13, 5 млн рублей выделят театру оперы и балета и телекомпании «Ватан» — на проект «Русский дуэт — опера и балет» и съемку фильма «Урал-батыр». По девять млн получат Национальный симфонический оркестр, Башкирский драмтеатр, Башкирская филармония, Республиканский центр народного творчества и культурно-образовательный центр «АРТ-УФА» — на организацию праздника классической музыки, проект «Уфа театральная», международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек», проведение фольклорных праздников в районах и городах республики, художественный форум «АРТ-УФА». По четыре с половиной миллиона выделено киностудии «Башкортостан», институту искусств — на проведение IV международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» и международный конкурс музыкантов-исполнителей имени Наримана Сабитова. 1, 8 млн рублей позволят издательству «Китап», институту искусств, хореографическому колледжу имени Рудольфа Нуриева осуществить проект «Мудрец, взрастивший в сердце росток любви живой. Омар Хайям и Рами Гарипов — связь времен», создать антологию «100 башкирских народных песен» с аудиоприложением и детский балет-сказку «Снежная королева». По 900 тыс. рублей выделяется музею имени М. Нестерова, Башкирской филармонии, Союзу композиторов Башкирии и центру по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия на выставку-конкурс «Традиции и духовность», «Зимний романс» — презентацию творчества Рима Хасанова, Всероссийский фестиваль молодых композиторов, международный симпозиум по музейном делу.

Дело на миллиард возвращено в СК

Ряд СМИ 2 марта отметил, что и прокуратура Башкирии отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту превышения полномочий чиновниками мэрии Уфы при осуществлении программы переселения людей из ветхого жилья. Как сообщает издание «Уфимские заметки» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики, основанием для такого решения явилось обнаружение несоответствий в сведениях, содержащихся в постановлении о возбуждении уголовного дела, с материалами доследственной проверки. Представитель надзорного ведомства также сообщил, что материалы возвращены в СК для устранения выявленных нарушений. Как уже ранее сообщалось, СК по Башкирии подозревает чиновников Уфы в миллиардной афере в ходе реализации программы по сокращению ветхого жилья и переселению людей в новые квартиры.

Госзакупки недели: чайники для Росгвардии

3 марта «UfaTime» отметило госзакупки недели. Администрация Стерлитамака заказывает работы по ремонту автомобильных дорог. Согласно описанию закупки, ямочный ремонт будет осуществлён в восточной части города, начиная от железнодорожного моста. Дата окончания работ — 30 июня 2017 года. Максимальная цена контракта составляет 3,999 млн рублей. Государственному собранию Башкирии требуются поздравительные открытки. Заказ на их изготовление разместил Секретариат Курултая. Из бюджета республики на это выделяется 105 тыс. рублей — такова максимальная цена контракта.

Всего парламентарии заказывают полторы тысячи открыток. Войска национальной гвардии России по Башкирии покупают бытовую технику для подарочного фонда. В списке значатся планшеты, кухонные комбайны, мясорубки, чайники, кофеварки, утюги, автомойки и электрогриль. Всё это подарят сотрудникам подразделений республиканского Управления Росгвардии. Заявки по запросу котировок принимаются до 9 марта. Максимальная цена контракта составляет 249 тыс. рублей. Средства на покупку выделяются из федерального бюджета.

О местном бюджете замолвите слово

Ряд СМИ в этот день сообщил, что бюджет республики получил 4,12 млрд рублей дохода от аренды земельных участков в 2016 году. Из них в бюджет республики поступило 676 млн рублей, в бюджеты муниципальных образований — почти 3,45 млрд. Средняя доходность 1 га земель, предоставленных в пользование на правах аренды, по итогам 2015 года составила 2 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом доходы бюджета республики выросли на 17%. Доходы местных бюджетов снизились на 24%.

Бабич в Затоне

Ряд СМИ 3 марта сообщил, что полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич посетил Уфу. Сегодня он вместе с главой Башкирии Рустемом Хамитовым ознакомился с ходом строительства Затонской ТЭЦ. Возведение объекта является крупнейшим инвестпроектом в современной истории энергосистемы региона. ТЭЦ состоит из двух парогазовых установок общей мощностью 440 МВт. В дальнейшем вырабатываемая энергия будет поставляться потребителям строящихся жилых микрорайонов. Планируется, что новая ТЭЦ будет введена в эксплуатацию во второй половине этого года.

Бензин у нас дешевле

4 марта «UfacityNews» сообщило, что Уфа удерживает лидерство по дешевизне бензина среди городов ПФО. Средняя стоимость топлива в столице Башкирии составляет 36,2 рубля: АИ-80 — 33,6 рубля, АИ-92 — 35,4 рубля, АИ-95 — 38,6 рубля. Затем следуют Казань (средняя цена бензина — 36,48 рубля), Пенза (36,5 рубля) и Самара (36,67 рубля). Самый дорогой бензин — в Ульяновске (37,05 рубля).

Благоустройство дворов — забота общая

Ряд СМИ в это день сообщил, что в Уфе на заседании Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления глава Башкирии Рустем Хамитов сообщил, что столице выделят 200 млн рублей из республиканского бюджета на благоустройство дворовых территорий. По словам руководителя региона, это пилотный проект с общим объемом финансирования 250 млн рублей. Еще 37,5 млн рублей выделят из бюджета города. Рустем Хамитов выразил надежду, что остальные 15−20 млн рублей соберут граждане. Лидер республики подчеркнул, что такой же подход будет к реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». «Она охватит все 23 города и городских поселения. В ее реализации точно так же примут участие сами граждане. Бюджет большой — более 1 млрд рублей. Республика большая, поэтому и цифры у нас такие большие», — заявил Рустем Хамитов.

Хапок на 307 млн: один в бегах, двое под домашним арестом

«Уфимские Заметки» 4 марта сообщили, что в ЖСК в Башкирии похищено 307,5 млн рублей. Предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере трем подозреваемым. Следствие предполагает, что один из уфимских жилищно-строительных кооперативов организовал прием денежных средств от граждан, которые должны были пойти на строительство жилого дома в Кировском районе Уфы. Подозреваемые воспользовались тем, что деньги поступали наличными и не зачислялись на счета жилищно-строительного кооператива. В 2015 году в Уфе данная преступная группа, используя свое служебное положение, похитила сумму более 307,5 млн рублей, принадлежащую членам строительного кооператива. На данный момент один из подозреваемых находится в международном розыске, а двое — под домашним арестом. У них арестовано и изъято дорогое имущество на сумму порядка 350 млн рублей. Это недостроенный жилой дом и четыре импортных автомобиля.

Детей привлекут. В кибердружины

5 марта ИА «Башинформ» сообщило, что в образовательных учреждениях Башкирии будут созданы кибердружины из подростков (старшеклассников). Они будут вести просветительскую, профилактическую (выявление депрессивных групп и групп смерти в социальных сетях, информационное противодействие им, запуск антисуицидальных постов); педагогическую работу. Такая рекомендация стала одним из пунктов резолюции круглого стола по теме «Роль этнопедагогики, религии, народных традиций, культуры и литературы в воспитании национального самосознания подрастающего поколения». Круглый стол состоялся в Уфе в рамках Межрегионального форума «Матур ғаилә — ил ҡото».

В работе круглого стола приняли участие председатели исполкомов курултаев башкир муниципальных образований республики, представители родительской общественности и представители образовательных учреждений, министерств, общественных организаций. Были заслушаны и обсуждены выступления экспертов по педагогике, психологии, философии, представителей родительской общественности, общественных организаций. Также в рамках круглого стола поднимался вопрос национальной печати и подписки на республиканские издания.

И снова шиханы

«Стерлитамакский портал» в этот день отметил, что над шиханом Куш-тау нависла серьезная угроза уничтожения. Летом 2016 года АО «Сырьевая компания», которое является поставщиком сырья для АО «БСК», получило лицензию у Приволжского департамента по недропользованию на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на участке Куштауский. Этот участок полностью покрывает территорию Шихана Куш-тау (гора Долгая: на горе есть база отдыха и горнолыжная трасса). Данная лицензия действует до июля 2021 года. АО «БСК» начала геологоразведочные работы на горе Куш-тау. На объекте планируется пробурить 16 скважин. В БСК считают, что предприятие в 2020 году столкнется с сырьевой проблемой из-за истощения запасов Шахтау. Московское ООО «Научно-производственное объединение «Транстехнопроект» разработало проект транспортировки известняка с шиханов Куштау и Юрактау для нужд «БСК» до действующих производств АО «Сырьевая компания» и филиала ООО «ХальдельбернЦемент Рус» в городе Стерлитамак. В проекте содержится технико-экономическое обоснование логистической схемы, обосновывается выбор оптимальных вариантов транспортировки сырья автомобильным, конвейерным, железнодорожным, комбинированным транспортом и грузовой канатной дорогой. На разработку проекта потрачено 4 млн рублей из внебюджетных средств.

Полосатый рейс

«Комсомольская правда в Уфе» 5 марта сообщила, что 3 марта фура с пятью тиграми — четверо бенгальской породы и один амурской — выехала из Волгограда. Вслед за ней двигалась легковушка, груженная сырым мясом. На территории Оренбургской области фуру занесло на гололеде: большегруз вылетел с трассы, накренился и увяз в сугробе. За передвижениями машины по спутнику следил хозяин авто. Он-то и забил тревогу: увидел, что уже несколько часов машина не двигается. Телефон водителя не отзывался, пришлось автовладельцу звонить в полицию. Когда на место прибыли гаишники, выяснилось, что клетки с опасными хищниками никто не охраняет: ни шофера фуры, ни легковушки с мясом поблизости не оказалось. На следующий день клетки с животными переместили в другой грузовик, и с полицейскими мигалками отправили в Уфу. Тигры чувствуют себя хорошо и готовятся к выступлениям в уфимском цирке. Водитель фуры объявлен в розыск.