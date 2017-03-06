Москва, 7 марта, 2017, 01:19 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены восемь авиарейсов, еще 18 рейсов задерживаются. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Александр Маркин Перрон международного аэропорта Домодедово

На текущий момент в аэропорту «Шереметьево» отменено пять рейсов, десять рейсов задержано. В «Домодедово» отменено три рейса и шесть задерживаются. В аэропорту также «Внуково» задерживаются рейсы.

Вылеты из аэропорта «Жуковский» осуществляются в соответствии с расписанием.

Как передавало ИА REGNUM, ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что в столичный регион в первые дни недели вернется холодная погода. В связи с приближенем холодного атмосферного фронта полярного происхождения температура воздуха опустится до нуля градусов.

При этом возможны сильные осадки, в том числе и ледяной дождь, ухудшение видимости на дорогах, на дорогах — гололедица. По мнению синоптиков, пояс «ледяного дождя» шириной 30−40 километров может протянуться от Смоленской до Нижегородской области.