Бухарест, 7 марта, 2017, 01:08 — ИА Регнум. В законопроект о помиловании, который рассматривается румынским парламентом, внесена поправка, предлагающая включить коррупционеров в список амнистируемых заключенных, передает Reuters.

Babu Февральские протесты в Румынии

Известно, что поправку предложил законодатель из правящей социал-демократической партии Сербан Николае в качестве «личной инициативы».

«Я не думаю, что… коррупционеры должны спать по трое на кровати в сырости и антисанитарии», — пояснил смысл поправки сам Николае.

Сообщается, что законопроект о помиловании направлен на то, чтобы «разгрузить» переполненные тюрьмы в Румынии. В существующем виде он подразумевает освобождение примерно 2700 заключенных, виновных в нетяжких преступлениях.

Посчитают ли румынские законодатели коруппционеров менее заслуживающими «спать по трое на кровати», чем других заключенных, станет известно 7 марта, в ходе голосования парламента.

Отмечается, что на рассмотрении парламента также находится предложение о введении тюремного заключения для протестующих, нарушающих конституционный порядок.

Напомним, весь февраль этого года был отмечен протестными митингами — сотни тысяч граждан страны выходили на улицы Бухареста и других городов против законодательной инициативы, предполагающей амнистию для преступников, отбывающих срок за коррупцию.

Скандальные поправки в Уголовный кодекс предусматривали отмену наказания за коррупцию, если нанесенный ущерб не превысил €42 тыс., а также проведение широкой амнистии для осужденных по этим статьям. Решение правительства Сорина Гриндяну раскритиковали президент Клаус Йоханнис и официальные представители ЕС и США. Под давлением уличных протестов и Брюсселя законопроект был отменен.

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