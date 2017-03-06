Пекин, 7 марта, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Высшее китайское руководство завило законодателям во время ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, что страна впредь будет открыта миру, как никогда прежде, передает 6 марта информационное агентство «Синьхуа».

Yu Lan Доллар и Юань

Китай открывает двери, а не закрывает, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье, 5 февраля, обещая, что страна сохранит открытость по всем фронтам и продолжит либерализацию и содействие торговле и инвестициям.

Во время панельной дискуссии с законодателями из Шанхая Си отметил, что Шанхай был пионером в вопросе открытия экономики и пилотным местом создания первой китайской свободной торговой зоны.

Выступая с отчетом о работе правительства, премьер Китая Ли Кэцян осветил подробности заявленных беспрецедентных мер по открытию страны.

Иностранные фирмы смогут получить регистрацию на китайских фондовых биржах, а также выпускать ценные бумаги. Им также будут позволено принимать участие в научных и технологических проектах страны, заявил Ли.

Иностранные компании будут иметь те же условия, что и китайские в вопросе лицензирования, стандартизирования и участия в государственных закупках.

Существенные изменения затронут также и сферу иностранных инвестиций. Производственная и добывающие промышленность, а также сфера обслуживания будут более открыты инвестору.

Местные правительства в рамках данных им полномочий смогут устанавливать льготные режимы для привлечения иностранных капиталовложений. Китай создаст 11 пилотных зон свободной торговли и широко распространит опыт, полученный в этих зонах, утверждается в докладе.

Кроме того, режим «одного окна» существенно упростит прохождение всех необходимых формальностей иностранным резидентам.

Напомним, что Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва началась 3 марта. Собрание является консультационным органом, состоящим из представителей китайского общества, задача которого — давать рекомендации правительству, а также законодательным и судебным инстанциям.