Москва, 7 марта, 2017, 01:03 — ИА Регнум. Истерика вокруг России в американских СМИ намеренно раздувается с целью сорвать возможное сближение Вашингтона и Москвы, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Кукрыниксы. «Неофашизм пытается по свету прахнозы Геббельса нести как эстафету». 1980

«Истерика в СМИ США вокруг России не является ни спонтанной, ни случайной. Она имеет цель: сорвать возможное сближение, блокировать этот путь», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN заявил, что «истерика в официальном Вашингтоне и американских СМИ вредит отношениям» между Россией и США.

«Настало время кому-нибудь в Штатах подумать: настолько ли мы слабы, что какая-то страна может вмешаться в наши внутренние дела и оказать влияние на нашу избирательную систему?» — отметил Песков.

Ранее глава пресс-службы Кремля подчеркивал, что в Москве не имеют ни желания, ни намерений ассоциироваться с внутренними американскими проблемами.