Амстердам, 7 марта, 2017, 00:40 — ИА Регнум. «Украина обратилась в Гаагский суд с обвинениями России в поддержке терроризма, — сообщает издание, стараясь придерживаться при повествовании нейтрального тона. — По мнению Киева, Москва нарушает два договора — соглашение о недопущении финансирования терроризма (1999) и конвенцию о запрещении расовой дискриминации во всех ее проявлениях (1965)».

Nashdom.us Елена Зеркаль

«Россия поддерживает Луганск и Донецк, финансируя их и поставляя им оружие, — цитирует портал заявление заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль. — В последнее время боевики, поддерживаемые Москвой, усилили свои атаки на востоке страны. Кроме того, русские подвергли публичному массовому наказанию татар и украинцев, захватив в 2014 году Крым».

Издание не растолковывает, что именно имеет в виду под «публичным массовым наказанием татар и украинцев» — фактов каких-либо экзекуций в подтверждение слов киевской чиновницы не приведено. По всей видимости речь может идти о нанесении глубокой обиды той части крымских татар и украинцев, что голосовали на референдуме против перехода полуострова под юрисдикцию России.

«Украина также напоминает, что русские сбили над Донбассом самолет МН17 (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ) с 289 человеками внутри, большинство из которых — голландцы», — этой фразой завершает публикацию издание.

По-видимому, именно последнее обстоятельство и дает украинцам основания рассчитывать, что Гаага Россию к чему-то приговорит.