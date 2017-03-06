Лондон, 7 марта, 2017, 00:33 — ИА Регнум. «Криспин Блант, глава Комитета по иностранным делам британского парламента, выразил надежду на то, что Лондон может работать вместе с Москвой, — сообщает издание. — Британия просто обязана координировать свои действия против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с планами путинской России, если действительно настроена победить террористов и вернуть захваченную ими территорию правительствам Сирии и Ирака».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция

«Кажется, и у британского МИДа взгляд на сотрудничество с РФ меняется: главный дипломат королевства Борис Джонсон собирается посетить своего российского коллегу Сергея Лаврова, — отмечает газета. — Джонсон говорит о возможности «осторожного подхода» к кооперации с Россией. При этом никто не снимает с повестки дня расхождения Великобритании и России во взглядах на Сирию и Украину».