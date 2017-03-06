Бенгази, Ливия, 7 марта, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Группировка боевиков, ранее известная как «Бригады обороны Бенгази» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовится к штурму оплота генерала Халифы Хафтара на востоке Ливии, передает Associated Press.

Maher27777 Фотография с улиц Бенгази. Люди на танке.

По словам представителя исламистов, полковника Мустафы Альшаркси, под его началом сейчас находятся более 3000 человек, и они готовы продолжить наступление на восток для захвата Бенгази.

Известно, что «армия» боевиков состоит из исламистских боевиков из Бенгази и Сирта, а также примкнувших к ним местных отрядов после захвата нефтяных терминалов генерала Хафтара.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе боевики-исламисты в количестве около 1000 бойцов смогли захватить нефтяные терминалы Аль-Сидра и Рас-Лануф, находящиеся под контролем «Ливийской национальной армии» генерала Хафтара. Военные приняли решение отступить, чтобы «избежать разрушения нефтяных объектов».

Правительство Национального Единства в Триполи, конкурирующее с «Ливийской национальной армией», уже осудило нападение и заявило о своей непричастности к захвату терминалов.

Напомним, Ливия остается разделенной страной после гражданской войны и убийства лидера «Ливийской Джамахирии» Муаммара Каддафи в 2011 году. В настоящий момент Правительство Национального Единства, признанное ООН законной властью, контролирует только район Триполи. Восток страны контролируется «Ливийской национальной армией» генерала Халифы Хафтара.