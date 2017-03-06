Донецк, 7 марта, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Украинские силовики вечером 6 марта обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» село Спартак к северу от Донецка. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

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«Вечером украинские силовики обстреляли из «Градов» позиции ДНР в селе Спартак», — сказал собеседник агентства.

В командовании уточнили, что всего по населенному пункту было выпущено порядка 20 реактивных снарядов. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

Ранее в пресс-службе администрации Новоазовского района ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинской армии 6 марта без электроснабжения остались населённые пункты Саханка, Дзержинское, Ленинское, Заиченко и Коминтерново.

В минувшую ночь в результате обстрела Ясиноватой и её окрестностей получили повреждения восемь жилых домов. Без газа остались порядка 50 абонентов, около 200 дворов без электроэнергии.

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