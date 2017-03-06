СМИ: США и Япония просят созвать срочное заседание СБ ООН по Северной Корее
Нью-Йорк, США, 7 марта, 2017, 00:14 — ИА Регнум. США и Япония попросили созвать срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с запуском баллистических ракет в КНДР, передаёт Associated Press.
По информации источников агентства, заседание СБ ООН, посвященное ситуации на Корейском полуострове, может состояться 8 марта.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил на брифинге, что Вашингтон предпринимает ответные шаги на ракетные испытания Пхеньяна и развернет системы противоракетной обороны в Южной Корее.
Как передавало ИА REGNUM, 6 марта Северная Корея произвела четыре запуска баллистических ракет. По данным американских и японских СМИ, три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии.
Предположительно, запущенные Пхеньяном ракеты относились к новому типу, и их запуски являлись испытательными.
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