Хьюстон, США, 7 марта, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия не рассматривает вопрос о вступлении в Организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом 6 марта Новак заявил в ходе своего выступления на энергетической конференции CERAWeek.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«На сегодняшний день, хочу прямо сказать, не рассматриваем вопрос вступления России в ОПЕК», — сказал Новак.

Но при этом глава Минэнерго России подчеркнул, что с точки зрения развития новых технологий добычи нефти есть насущная необходимость взаимодействия со всеми странами-экспортёрами.

Ранее стало известно, что Новак провел переговоры с министром нефти Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалехом. Министры обсудили ситуацию на нефтяном рынке, а также соглашение по сокращению добычи нефти.