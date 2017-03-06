Ставрополь, 7 марта, 2017, 00:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае два коррупционных дела завершились приговорами. Бывший судебный пристав поплатится за жажду наживы серьезным тюремным сроком и миллионным штрафом. Крупный штраф заплатит и глава компании «СайТЭК», давший взятку полицейскому.

George Hodan Арест

Так, в городе Георгиевске бывший судебный пристав-исполнитель Григорий Набоков за получение взятки осужден к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Набоков исполнял обязанности начальника Георгиевского районного отдела судебных приставов, когда потребовал у местного жителя взятку в 200 тыс. рублей за приобретение права собственности на земельный участок, на который наложен запрет на регистрационные действия в рамках исполнительного производства.

Решением суда Набоков также лишен права занимать должности в государственных учреждениях и правоохранительных органах сроком на 3 года.

Одновременно за взяточничество в крае осужден генеральный директор общества с ограниченной ответственностью НПО «СайТЭК» Павел Омельянчук, который дал взятку в 500 тыс. рублей полицейскому за прекращение проверки его и жены.

Омельянчук приговорен к штрафу в размере 10 млн рублей в доход государства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Отметим, что по итогам минувшего года, по данным СКР, в Ставропольском крае возбуждено 389 уголовных дел о коррупционных преступлениях. В суд направлено 215. В отношении лиц, обладающих особым правовым статусом, возбуждено 52 уголовных дела. В суд направлено 26 таких дел.