Вашингтон, 6 марта, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Администрация США предпринимает ответные шаги на запуски баллистических ракет в КНДР и развернет системы противоракетной обороны в Южной Корее, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

(сс) Capt. Jonathon Daniell Коммандующий 35-й Противовоздушной Артиллеристской бригады демонстрирует ЗРК «Пэтриот» генералу-лейтенанту Южнокорейской Армии. (ЗРК «Пэтриот» является одним из

Белый дом предпринимает меры для повышения возможностей США в деле защиты от северокорейских баллистических ракет. Одним из этих шагов станет размещение на территории Южной Кореи батареи THAAD, цитирует слова Спайсера агентство Associated Press.

Напомним, 6 марта 2017 года КНДР произвела четыре запуска баллистических ракет. Американские и японские СМИ сообщили, что три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии.

СМИ предположили, что запущенные Пхеньяном ракеты относились к новому типу и запуски являлись испытательными.

Позднее Государственный департамент США выступил с официальным осуждением запусков северокорейских ракет, нарушающих положения резолюции Совета Безопасности ООН, и назвал их провокациями со стороны КНДР.

В свою очередь, посол КНДР при ООН Я Сон Нам 6 марта заявил, что военные учения США и Южной Кореи, которые начались 1 марта, могут спровоцировать начало войны.