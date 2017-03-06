В ответ на ракетные пуски КНДР США разместят системы ПРО в Южной Корее
Вашингтон, 6 марта, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Администрация США предпринимает ответные шаги на запуски баллистических ракет в КНДР и развернет системы противоракетной обороны в Южной Корее, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Белый дом предпринимает меры для повышения возможностей США в деле защиты от северокорейских баллистических ракет. Одним из этих шагов станет размещение на территории Южной Кореи батареи THAAD, цитирует слова Спайсера агентство Associated Press.
Напомним, 6 марта 2017 года КНДР произвела четыре запуска баллистических ракет. Американские и японские СМИ сообщили, что три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии.
СМИ предположили, что запущенные Пхеньяном ракеты относились к новому типу и запуски являлись испытательными.
Позднее Государственный департамент США выступил с официальным осуждением запусков северокорейских ракет, нарушающих положения резолюции Совета Безопасности ООН, и назвал их провокациями со стороны КНДР.
В свою очередь, посол КНДР при ООН Я Сон Нам 6 марта заявил, что военные учения США и Южной Кореи, которые начались 1 марта, могут спровоцировать начало войны.