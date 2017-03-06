Москва, 6 марта, 2017, 23:58 — ИА Регнум. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что истерика в Вашингтоне оказывает прямо вред отношениям с Российской Федерацией. Об этом пресс-секретарь президента России заявил сегодня, 6 марта, в интервью CNN.

Todayifoundout.com Республиканская и Демократическая партии США

В ходе интервью, Дмитрий Песков подчеркнул, что «истерика в официальном Вашингтоне и американских СМИ вредит отношениям» между Россией и США.

Напомним, ещё в самый разгар президентской гонки в США в 2016 году, демократы и их кандидат Хиллари Клинтон обвинили Россию во вмешательстве в выборный процесс. И хотя никаких реальных доказательств столь серьезным обвинениям так и не был представлено, сквозь всю гонку, вплоть до самых выборов рефреном звучали обвинения в адрес России, а пресловутые «русские хакеры» стали своеобразным международным мемом.

После победы Трампа на выборах президента США, демократы не перестали тиражировать голословные бездоказательные обвинения в адрес России. Более того, они стали использовать любые контакты членов команды Трампа с Россией (в частности с российским послом в США Сергеем Кисляком), для их дискредитации и выбивания из большой политики.

«Настало время кому-нибудь в Штатах подумать: настолько ли мы слабы, что какая-то страна может вмешаться в наши внутренние дела и оказать влияние на нашу избирательную систему?», — заявил в интервью CNN Песков.

Ранее глава пресс-службы Кремля подчеркивал, что Россия не имеет ни желания, ни намерений ассоциироваться с внутренними американскими проблемами.