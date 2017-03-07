Ставрополь, 7 марта, 2017, 03:38 — ИА Регнум. В городе-курорте Ставропольского края Кисловодске после строительства нового жилого микрорайона в устье реки Подкумок образовалась новая строительная свалка. Свалка выросла в природоохранной зоне и была отмечена на интерактивной карте Общероссийского народного фронта.

mermyhh Свалка

На сайте проекта «Генеральная уборка» были выложены фотографии свалки. Местные жители связывают эту свалку с появлением нового жилого микрорайона. Строительный мусор сбрасывался к реке, несмотря на таблички, предупреждающие, что эта зона является природоохранной.

Местные власти вместе с активистами ОНФ установили в месте свалок бетонные блоки, перекрывающие путь к реке. Это одна из четырех свалок, отмеченных в городе Кисловодске на интерактивной карте. А по краю таких свалок местные жители нашли уже 34.

Власти Кисловодска обязуются убрать три оставшиеся свалки в городе в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Три другие небольшие свалки в Кисловодске, отмеченные жителями на сайте проекта «Генеральная уборка», сотрудники администрации пообещали убрать в кратчайшие сроки.

Как отмечено на карте, жители заявляют о недопустимости свалок вблизи улиц Чехова, Седлогорской и Кутузова. На одной из них мусор разбросан «на расстоянии нескольких километров от поселка Белореченский до Олимпийского комплекса вдоль дороги и в русле речки Белой». Свалка формировалась много лет.

Местные жители заявляют о кучах строительного и бытового мусора, которыми завалены «гектары лесных земель вокруг Кисловодска». Еще одна свалка строительного мусора, по мнению местных жителей, намеренно создана для увеличения прилегающей территории частного дома, рядом с оврагом.

На сегодняшний день не убранными в крае остаются более 20 отмеченных на карте свалок, из которых десять расположены в краевой столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

Активисты ОНФ намерены их убрать с помощью местных властей и экологических движений. Однако это может не решить кардинально проблемы свалок, которые вырастут впоследствии снова.

Власти Кисловодска отмечают, что они лишены полномочий досмотра и остановки машин с мусором. Кроме того, проблему усугубляют жители частного сектора, которые не хотят заключать договоры на вывоз и утилизацию мусора.

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Ставропольцы за месяц выявили 15 несанкционированных свалок

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше всего свалок в Ставропольском крае находится в краевой столице и особо охраняемом курортном регионе Кавказские Минеральные Воды. Сейчас на федеральном уровне разрабатывается законопроект, которые направлен на сохранение уникального природного богатства региона, обладающего месторождениями минеральных вод, лечебной грязи озера Тамбукан.