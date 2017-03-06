Москва, 6 марта, 2017, 23:32 — ИА Регнум. «Роскосмос» с 2019 года перестанет использовать ракеты-носители с украинской системой управления, сообщает ТК «Звезда» со ссылкой на источник в руководстве космодрома «Байконур».

(сс) Gubina-anatasia2010 РН Союз

При запуске пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию с 2019 года будут использоваться ракеты-носители «Союз-2.1а» российского производства с отечественными системами управления.

По информации телеканала, отказ «Роскосмоса» от ракет-носителей с украинскими системами управления вызван их технологическим устареванием.

Уточняется, что отказ от морально устаревших аналоговых систем проходит в плановом режиме перехода на цифровые системы и политическими соображениями не обусловлен.

Стоит отметить, что освободившиеся в результате перехода на «Союз 2.1а» ракеты-носители типа «Союз-ФГ» могут быть использованы для запуска части грузовых кораблей «Прогресс» к Международной космической станции.

Напомним, причиной крушения космического грузовика «Прогресс МС-04» в декабре 2016 года стало вскрытие топливного бака «О» третьей ступени ракеты-носителя.