Санкт-Петербург, 6 марта, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Компания General Motors объявила о продаже брендов Opel и Vauxhall французскому автоконцерну PSA Group. Общая стоимость сделки составляет 2,2 млрд евро.

Corvettec6r Опель

Сделка станет выгодной для обеих сторон. General Motors избавится от тяжкого груза, а французский автоконцерн путём слияния с Opel увеличит собственную долю рынка в Европе до 16% и займёт второе место в регионе после Volkswagen Group. Более того, покупка Opel позволит PSA Group дозагрузить мощности существующих заводов французского автоконцерна, что положительно скажется не только на деятельности самого PSA, но и на экономике всей Франции.

Однако тогда под угрозой могли бы оказаться предприятия Opel в Германии и Великобритании. Перевод мощностей во Францию сулил бы Германии и Соединенному Королевству потерять тысячи рабочих мест.

В связи с этим Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с главой PSA Peugeot Citroen Карлосом Таваресом возможную покупку Opel. По сообщению представитель канцлера Германии, руководство компании PSA пообещало сохранить независимость концерна Opel после его вхождения в состав PSA. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что PSA сохранит производственные мощности Opel и защитит запланированные инвестиции.

Более того, марка Opel может вернуться на российский рынок, о чем заявил глава PSA Карлос Таварес, передаёт ТАСС. Возвращение будет зависеть от экономической целесообразности. Однако сроки возможного возвращения пока не названы. Вопрос должен решиться после того, как право интеллектуальной собственности на бренд перейдет к PSA.

Напомним, General Motors объявил о сокращении бизнеса в России весной 2015 года. Тогда Opel полностью покинул российский рынок, Chevrolet сжалась до единичных моделей, а заводы компании (завод General Motors в Санкт-Петербурге) в России полностью прекратили работу.