Самарская область, 13 июля, 2010, 09:30 — ИА Регнум. Для юных горожан на самарской набережной в этом году по традиции работают три "детских пляжа", сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в управлении информации и аналитики администрации города Самара. Они оборудованы под Красноармейским, Полевым спусками, а также на пляже четвертой очереди набережной у Ладьи. Места под "детские пляжи" выбираются не случайно, а исходя из ряда требований. Так, определяющим фактором здесь являются глубина дна - она должна быть не более 1,2 м и результаты его водолазного обследования.

"На территории, отведенной под такой пляж, устанавливается оборудование, предназначенное для детей. Это качели, горки, маленькие лавочки, а также раздевалки, урны, теневые грибки. Напомню, что содержанием пляжей в 2010 году занимается муниципальное предприятие "Самарская набережная", - рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Константин Шухов.

Бюджетом города ежегодно предусматриваются средства на содержание муниципальных пляжей. Это ряд мероприятий, включающий очистку территории от мусора до и после паводка, намыв речного песка, вертикальная планировка и водолазное обследование акватории пляжей, техническое освидетельствование, наблюдение за санитарным состоянием Саратовского водохранилища в местах организованного рекреационного водопользования, установка пляжного оборудования, текущее обслуживание пляжей.