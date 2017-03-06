Ставрополь, 7 марта, 2017, 00:16 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в 2017 году ремонт дорог обойдется краевому бюджету в 7,5 млрд рублей. Это самая большая сумма, выделяемая на эти цели за последние годы.

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На эти средства в регионе планируется отремонтировать 300 километров дорог, выполнить ямочный ремонт на более чем 430 тыс. кв. м дорожного покрытия. С 2016 года остались не отремонтированы капитально шесть дорожных объектов протяженностью 16,4 километра.

Также предстоит с прошлого года завершить реконструкцию 45 км семи дорожных объектов, построить подъездные дороги к трем сельским поселениям в Кочубеевском, Нефтекумском и Минераловодском районах общей стоимостью 261 миллион рублей.

В нескольких поселениях будет создано искусственное освещение вдоль дорог протяженностью 24 километра, обустроены тротуары, установлены дорожные знаки, искусственные неровности.

На совещании в краевом правительстве губернатор попросил при выборе подрядчиков отдавать предпочтение региональным компаниям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

«Мы для того и сохраняли государственные унитарные предприятия, чтобы они работали в своём регионе, и с них потом было можно спросить за качество выполненных работ», — сказал Владимир Владимиров.

как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейшая на юге России дорожностроительная компания ОАО «Севкавдорстрой» находится на грани банкротства. Компания работает с 1945 года. Ею построено свыше 8000 километров автодорог, 9 аэродромов и около 13 километров мостов. Однако в последнее время компания накопила миллионные долги перед сотрудниками.

В июле прошлого года в региональном управлении Следственного комитета сообщили ИА REGNUM о возбуждении уголовного дела в отношении директора «Севкавдорстроя» по факту невыплаты зарплаты, после чего в компании началось погашение задолженностей.

В декабре 2016 года «Севкавдорстрой» погасил долги по зарплате перед 195 сотрудниками на сумму 5 млн рублей. В феврале ОАО погасило долги перед 103 работниками на сумму 2,53 млн рублей.

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Крупная компания Ставрополья погасила долги по зарплате в 5 млн рублей

Отметим также, что в конце минувшего года в региональное отделение ОНФ поступило много жалоб от населения края о том, что подрядчики при ремонте дорог в зимнее время кладут асфальт прямо в снег и на лед. Проверка выявила 12 таких «зимних» тендеров на сумму свыше 11 млн рублей.

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Активисты ОНФ предложили исключить недобросовестные организации из торгов и увеличить гарантийный срок дорожного покрытия.

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Ранее также сообщалось, что Ставрополье включилось в федеральный проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». В Ставропольском крае на карту уже занесено более 30 убитых трасс.

Местные власти решили провести мониторинг дорожной сети, на основе которого и будет составлен план ремонта дорог.

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