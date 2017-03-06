Брюссель, 6 марта, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Евросоюз 5 апреля проведет в Брюсселе донорскую конференцию по Сирии, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

(сс) Yann Женева, ООН

По словам Могерини, Евросоюз в сопредседательстве с ООН проведет 5 апреля в Брюсселе конференцию по восстановлению Сирии. В ней также примут участие представители правительств Кувейта, Норвегии, Катара, Германии и Великобритании.

Могерини отметила, что конференция Евросоюза имеет целью поддержать Сирию и регион в будущем. В ходе конференции планируется обсудить меры поддержки восстановления Сирии и региона в целом со стороны Евросоюза и международного сообщества.

«Если исход переговоров в Женеве будет положительным, мы начнем планировать помощь, которую сможем дать для будущего страны», — подчеркнула Могерини.

Стоит отметить, что на вопрос журналистов о приглашении сирийского правительства на эту конференцию, Могерини прямого ответа не дала, сославшись на то, что все вопросы межсирийских переговоров находятся в компетенции ООН.

Напомним, что предстоящая конференция станет уже второй по счету. Первая конференция доноров была проведена в Лондоне 4 февраля 2016 года.