Челябинск, 6 марта, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Отсутствие законодательной базы мешает развитию проекта «Челябинской агломерации». Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в ходе ежегодного отчета по итогам года перед депутатами законодательного собрания Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Screenshot of NASA WorldWind Спутниковый снимок Челябинска

«Внутри региона люди стремятся переехать в Челябинск, где больше вакансий, где выше зарплата. Поэтому нам потребуется сформировать региональную систему экономического регулирования внутримиграционных потоков. Она позволит равномерно распределять экономически активное население исходя из новой экономической и социокультурной карты области. Она формируется в ходе работы по созданию точек роста и территорий притяжения людей в каждой территории и формирования производственных сервисов и культурных кластеров, а также агломераций», — сказал глава области.

Также он отметил важность направлений, которые были обозначены как тактический набор действий и решений. «Мы понимаем Челябинскую агломерацию как единую систему социально-инфраструктурных функций города и его спутников. Первые шаги к этому были сделаны задолго до нас. Это единая система питьевого водоснабжения, которая обеспечивает водой свыше одного миллиона 400 тыс. человек. Как пример. На своем уровне мы реализовали ряд шагов в частности по созданию умного города, через систему внедрения системы безопасный город, через создание кластеров по обращению с твердыми коммунальными отходами, которую сейчас строим. Через трехуровневую систему учреждений здравоохранения, которая в целом построена. Это все есть элементы агломераций», — пояснил глава региона.

Как отметил губернатор, набор решений будет расширен с учетом развития полицентричной агломерации «Челябинск-Екатеринбург», которая объединяет человеческий потенциал в 4,5 млн человек и ресурсный потенциал двух мегаполисов. При этом ставку на новый уровень трудовой мобильности обеспечит реализация проекта высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург», к которой «сейчас подключились новые рыночные инвесторы». Борис Дубровский пообещал, что будет продолжена работа с федеральным центром по ускорению реконструкции автомобильной трассы «Челябинск-Екатеринбург», и перевода ее в дорогу первой категории.

При этом губернатор отметил, что для принятия федерального закона об агломерациях будет целесообразно изучить возможность принятия закона на уровне области. «Мы сейчас понимаем, что отсутствие законодательной базы мешает нам в движении в этих процессах. Давайте смотреть как снимать эти вопросы. Поручаю министерству экономического развития изучить опыт других субъектов Российской Федерации, подготовить к концу года законопроект, насколько он возможен в этих условиях», — сказал Борис Дубровский.

По словам главы региона, процесс формирования агломерации затронет не только Челябинск — тема «выравнивания» территорий актуальна для многих регионов страны. При этом он отметил, что в этих территориях по прежнему нет реальных точек роста, продолжается отток населения, при росте естественной убыли. Ставка на развитие агломерации областные власти делают, чтобы объединить ресурсы и комплексно решить большинство обозначенных проблем.

«Еще раз. Я считаю, что идея агломерации, и это подтверждено практикой, позволяет более эффективно использовать те же средства, которые могут быть «размазаны ровным слоем» и будет постоянный дефицит во всех территориях, либо мы их концентрируем на решение общем решении задач, которые стоят перед агломерационной территорией. Мне кажется, что недооценивать эти возможности нельзя и практика мировая это позволяет увидеть», — заключил в отношении агломераций Борис Дубровский.

Отметим, в территории Челябинской области реализуется несколько агломераций. Самая крупная — Челябинская, объединяющая семь муниципальных образований: Челябинский и Копейский городские округа, а также районы — Красноармейский, Сосновский, Коркинский, Еткульский и Еманжелинский, в горнозаводской зоне — «Горный Урал», в которую входят территории горнозаводской зоны: Карабашский, Златоустовский, Миасский, Трехгорный, Чебаркульский городские округа, а также Саткинский и Кусинский муниципальные районы. Также согласно поручению главы региона планируется новая «агломерационная сборка» — Карталинского района и Локомотивного округа.