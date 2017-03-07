Москва, 7 марта, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Серебряный бор лишился еще 8 гектаров своей зеленой территории — охранной зоны памятника природы. На излучине Москвы-реки и канала Хорошевское спрямление в месте, где до недавних пор располагалась база для занятий водными видами спорта «Спартак», близится к завершению строительство элитного комплекса «Берег столицы» с огромной плоскостной стоянкой на 150 машино-мест. Об этом 7 марта корреспонденту ИА REGNUM рассказал общественный экологический инспектор член Рабочей группы по парку «Москворецкий» и Серебряному бору при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС) Сергей Менжерицкий.

Так раньше выглядела водная станция Труд

«Застройщик преследует единственную цель — по максимуму нашпиговать вырубленный участок элитной недвижимостью. Окна резиденций и таунхаусов смотрят друг на друга, тут даже не предусмотрено лужаек перед домами. Это очередной пример того, как Серебряный бор подвергается массированным атакам со стороны бизнес-структур, близких к правительству Москвы», — подчеркнул эколог.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство на территории водной станции «Труд»

По словам Менжерицкого, весь этот остров, окруженный Москвой-рекой и каналом Хорошевское спрямление, является памятником природы регионального значения Серебряный бор. Внутри него есть участки, которые являются особо охраняемыми природными территориями, и есть участки, которые таковыми не являются, но при этом имеет статус его охранных зон с очень жёсткими природоохранными ограничениями.

Например, застройка здесь должна быть не выше 10 метров в высоту и занимать не более 20% площади участка. Более того, при строительных работах и благоустройстве запрещена вырубка деревьев. По крайней мере, такая, которая способна нанести ущерб экологии памятника природы. Также запрещается искажать исторически сложившийся ландшафт, уничтожать места обитания птиц и зверей.

Есть и ограничения, которые вводит Водный кодекс Российской Федерации. Так, статья 6 кодекса гарантирует беспрепятственный доступ всех граждан к береговой полосе водных объектов, которая для реки Москвы составляет 20 метров от уреза воды. Ее запрещено приватизировать и перегораживать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство элитного комплекса на территории водной станции «Труд»

Учитывая природные особенности места, продолжил эколог, здесь в 50-х годах 20 века построили водную станцию «Труд» (это название по сию пору сохраняет ближайшаяостановка общественного транспорта — прим. ИА REGNUM ) и базы байдарочников «Спартак» и «Динамо». А точнее - несколько скромных эллингов, в которых спортсмены хранили инвентарь. То есть территория использовалась исключительно для спортивных и рекреационных целей. Ангары для инвентаря занимали не больше 5% территории, а всё остальное пространство было густо покрыто взрослыми деревьями.

В июле 2010 года, с целью дальнейшего развития спортивной базы Московской городской организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (МГО ОГО ВФСО «Динамо»), правительство Москвы выпустило распоряжение № 1568-РП, согласно которому обществу с ограниченной ответственностью «Виртус-Р» (ООО «Виртус-Р»), являвшемуся собственником ряда построек на данной территории, она была передана в аренду на 49 лет (земельный участок площадью 8,1143 га, кадастровый номер 77:08:0013014:56, адресные ориентиры: ул. Таманская, владение 1). Цель аренды была в постановлении чётко прописана: «Для эксплуатации существующих строений, а также проектирования и строительства центра водного спорта «Динамо», включающего здание базы гребных видов спорта и объекты рекреационного назначения». В нём ни словом не упоминалось о строительстве чего-либо иного (с данным постановлением можно ознакомиться здесь: Распоряжение Правительства Москвы № 1568-РП от 27 июля 2010 года. О мерах по дальнейшей реализации проекта строительства по адресу: ул. Таманская, вл.1).

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство элитного комплекса на территории водной станции «Труд»

По сообщениям деловых изданий, в 2012 году стало известно об участии в этом проекте ГК «Ташир». В частности, газета Коммерсант в ноябре 2016 года сообщала: «Об участии «Ташира» в проекте по строительству комплекса апартаментов на 8 га на Таманской улице известно с 2012 года. Эта площадка расположена в глубине лесного массива Серебряный бор на северо-западе Москвы. Изначально проект предусматривал возведение апарт-отеля общей площадью 50 тыс. кв. м. Сейчас, как ранее сообщал «Ташир», речь идет об общем жилом объеме 40 тыс. кв. м, который подразумевает возведение таунхаусов, вилл и резиденций премиум-класса». А также раскрыла некоторые подробности о других участниках проекта (подробности читайте здесь:«Ташир» вышла к бору с партнером).

Окончательно убедиться в том, что опасения эколога Сергея Менжерицкого не беспочвенны и в Серебряном бору действительно возводится элитный жилой комплекс вместо спортивного объекта, можно на сайте застройщика ГК «Ташир». Так, в пресс-релизе компании, размещенном 16 ноября 2016 года на сайте компании, прямо и откровенно говорится следующее:

«Группа компаний «Ташир» приступила к завершающему этапу строительства современного комплекса премиум-класса «Берег столицы», расположенного в Серебряном бору в Хорошевском районе Москвы. Совокупный объем инвестиций Группы составил порядка 150 млн долларов США. Завершение строительства и ввод комплекса в эксплуатацию планируется во втором квартале 2017 года.

Общая площадь строительства комплекса, представляющего коттеджный поселок премиум-класса, составляет порядка 8 Га. «Берег столицы» расположен в Серебряном бору на берегу реки Москвы-реки в месте её соединения с каналом Хорошёвское спрямление. С юга территория примыкает к Таманской улице. Комплекс отличается исключительно удачным расположением по отношению к центру города и крупнейшим транспортным магистралям столицы: Волоколамскому, Рублевскому и Ленинградскому шоссе, ТТК (около 6 км), МКАД (около 4 км).

Коттеджный поселок построен на месте подлежавших сносу ветхих технических построек в 1950-х и 1970-х годов. Всего будет возведено 52 современных многоуровневых таунхауса (в том числе виллы и резиденции) площадью от 353 кв. м до 1 370 кв.м. Общий объём жилого фонда составляет порядка 40 тыс. кв.м. План комплекса предусматривает открытую парковку на 117 машиномест». (Подробности здесь:«Ташир» строит уникальный комплекс в Серебряном бору в Москве)

Дарья Антонова ИА REGNUM Забор вокруг стройки на территории водной станции «Труд»

Очевидно, что во временном промежутке между постановлением правительства Москвы от 2010 года и 2016 годом, когда было объявлено о близком завершении строительства жилого комплекса «Берег столицы», первоначальное назначение данного земельного участка было изменено. Как пояснил Сергей Менжерицкий, вследствие этого оказались грубо нарушены все предписанные здесь законодательством природоохранные ограничения. Были вырублены более тысячи деревьев и кустарников, уничтожены почвенный покров и охраняемый природный ландшафт, глубина котлованов под фундаменты достигала 10 метров вместо максимально допустимых двух, общая площадь застройки составила более 50% от общей площади земельного участка вместо разрешённых законом 20%. Кроме того, застройщик открыто декларирует фактическую приватизацию 300 метров береговой полосы общего пользования реки Москвы в целях обустройства здесь частной прогулочной зоны и причалов, что прямо запрещено статьей 6 Водного кодекса РФ. Охранная зона памятника природы, таким образом, оказалась целиком и полностью утрачена, по экосистеме Серебряного бора нанесён сокрушительный удар.

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«Все механизмы контроля за явно противоправными действиями застройщика оказались выключены», — утверждает общественник. — «Этот объект прошел согласование Департаментом природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) города Москвы именно в таком виде. Получается, что, по факту, главная функция правительства Москвы в данной ситуации свелась лишь к максимально возможному коммерческому освоению природных территорий города, к откровенному попустительству их массированной застройке и уничтожению. Особенно цинично и вызывающе это выглядит в год экологии, объявленный президентом РФ. Идёт тотальная атака на экосистему Москвы и совершенно не понятно, что с этим дальше делать. Мы им тычем в законы, а они улыбаются и говорят: вы пишите мэру, вам обязательно ответят», — заключил Менжерицкий.

Добавим, что в распоряжении ИА REGNUM находятся все соответствующие документы. Также можно посмотреть фотоотчет с места событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наступление чиновников и девелоперов на зеленые территории Москвы, принимает небывалый до сих пор размах. Идет ли речь о строительстве жилых домов и огромных микрорайонов на месте парков, прокладке дорог, с непременным изъятием территорий ООПТ под эти цели. Во всех этих случаях прослеживается категорический отказ мэрии вести диалог с москвичами.

Подробности читайте здесь: Вместо реликтовых озер — микрорайон на 40 тысяч жителей

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