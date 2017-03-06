Донецк, 6 марта, 2017, 22:48 — ИА Регнум. Взрыв газа произошел на коксохимическом заводе в Авдеевке, которая расположена на территории Донецкой народной республики, оккупированной киевскими силовиками. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на данные оперативного командования войск ДНР.

(сс) MOs810 АКХЗ, Авдеевка

Сообщается, что согласно данным разведки ДНР, взрыв прогремел на Авдеевском коксохимическом заводе из-за нарушения техники безопасности. Взорвалось газовое оборудование.

Оперативное командование войск ДНР не исключает, что в связи с этим взрывом, украинские власти попытаются распространить дезинформацию о якобы имевшем месте обстреле со стороны сил Республики.

«Только что стало известно, что из-за нарушений техники безопасности на Авдеевском коксохиме произошел взрыв газового оборудования, возник пожар. Мы не исключаем, что ВСУ воспользуются данным происшествием и обвинят нас в обстреле, якобы приведшем к возгоранию», — передает ДАН заявление оперативного командования войск ДНР.

Командование указывает, что украинская сторона уже не раз выдвигала в адрес ДНР ложные обвинения о несуществующих обстрелах. В феврале этого года на складе боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки произошел мощный взрыв. Взрывной волной от разорвавшихся боеприпасов были повреждены здания в самой Авдеевке.

Чтобы скрыть этот факт, украинские радикалы обстреляли Авдеевку из танков, а затем заявили, что за обстрелом стоят Вооруженные силы ДНР.