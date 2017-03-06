Курган, 6 марта, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Губернаторы Свердловской, Челябинской и Курганской областей получили предписания от заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Пономарёва за долги перед предпринимателями, работавшим по государственными и муниципальными контрактами. Бизнес исполнил свои обязательства, но с хозяйствующими субъектами не расплатились, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генпрокуратуре РФ.

(сс) Michael Marcovici Деньги

В Свердловской области накоплены долги в 1,3 млрд рублей. Установлено, что государственными заказчиками Свердловской области вопреки требованиям федерального законодательства о контрактной системе, просроченная задолженность на начало марта составила 442 млн рублей. Среди злостных нарушителей платежной дисциплины — учреждения регионального здравоохранения. В частности, одно из предприятий Свердловской области, осуществившее по контрактам поставку медицинского кислорода в ряд государственных бюджетных учреждений здравоохранения на сумму 2,7 млн рублей, недополучило миллион рублей.

Долги по исполненным договорам имеют областные министерства образования, строительства и социальной политики. «Крупная просроченная задолженность по исполненным контрактам накоплена и муниципальными заказчиками, по вине которых образовались долги перед 659 субъектами предпринимательской деятельности на общую сумму более 800 млн рублей», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Муниципалитет Нижнего Тагила имеет полумиллиардную задолженность перед бизнесом.

В Курганской области государственные и муниципальные заказчики задолжали субъектам предпринимательской деятельности более 1,4 млрд рублей. Треть из них на совести властей города Кургана.

Аналогичные нарушения выявлены и в Челябинской области, где общий размер долгов перед хозяйствующими субъектами оценивается в сумму около 100 млн рублей.

В связи с этим сегодня, 6 марта, заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв внес представления губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и губернатору Курганской области Алексею Кокорину. Надзорное ведомство требует от глав регионов привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении закона.

Представители региональных властей пока не прокомментировали претензии прокуратуры.

Отметим, что в 2016 году генеральный прокурор РФ Юрий Чайка обязывал глав субъектов федерации своевременно расплачиваться по государственным и муниципальным заказам. На тот момент бюджетные долги перед предпринимателями в масштабах всей страны составляли 25 млрд рублей. «Изъятие таких огромных сумм может подорвать бизнес — особенно малый и средний», — отметил тогда Чайка. Каков долг ныне, официальных данных нет. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на конец 2016 года общая задолженность по госконтрактам перед бизнесом составляла в России 30,4 млрд рублей.