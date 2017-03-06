Нью-Йорк, США, 6 марта, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Совместные военные учения США и Южной Кореи на Корейском полуострове ведут к «ядерной катастрофе», заявил посол КНДР при ООН Я Сон Нам, 6 марта сообщает Associated Press.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Учения США и Южной Кореи, которые начались 1 марта, могут спровоцировать начало войны, заявил Я Сон Нам.

Посол КНДР добавил, что данные военные учения являются очевидными маневрами, направленными к отработке действий в условиях ядерной войны.

«Следовательно, ситуация на Корейском полуострове вновь находится на грани ядерной войны», — заявил Я Сон Нам.

Представитель КНДР предложил участникам Совета Безопасности ООН обсудить военные учения США и Южной Кореи.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 6 марта Северная Корея осуществила запуск сразу четырех ракет, три из которых упали в исключительную экономическую зону Японии. Зафиксировали запуск северокорейских ракет США, Япония и Южная Корея.