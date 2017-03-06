Манбидж, Сирия, 6 марта, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Турецкие военные не будут проводить операцию в сирийском городе Манбидж без координации с войсками России или США, находящимися в данном регионе Сирии, сообщает агентство Reuters, цитируя премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

(сс) Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour Турецкие солдаты отдыхают

По мнению премьер-министра Турции, без такой координации военная операция не принесет заметного результата, и ситуация может только усложниться. Бинали Йылдырым при этом добавил, что переговоры на эту тему уже ведутся.

При этом США направили в район сирийского города Манбидж своих военных с целью не допущения столкновений между группировками, воюющими с отрядами «Исламского государства» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 марта сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Напомним, вооруженные силы Турции вместе с отрядами так называемой «Сирийской свободной армией» с 24 августа 2016 года осуществляют военную операцию «Щит Евфрата», целью которой провозглашена зачистка территории на севере Сирии от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Последние два месяца военные усилия Турции были сосредоточены на вытеснении террористов из города Эль-Баб и прилегающих к нему территорий.

При этом с начала 2017 года турецкие военные регулярно запрашивают и получают поддержку со стороны группировки ВКС России.

Стоит отметить, что 28 февраля советник президента Турции Ильнур Чевик заявил, что военная операция будет завершена только после взятия сирийского города Манбидж, находящегося под контролем сирийских курдов.