Ла-Пас, 6 марта, 2017, 22:47 — ИА Регнум. Боливийское правительство 21 марта представит в Международный суд в Гааге повторный «морской иск» против Чили. Министр связи Боливии Гизела Лопес призвала население Боливии поддержать эту акцию подъемом национального флага, сообщает «Patria Nueva».

(сс) Israel_soliz Офицеры ВМФ Боливии

Кроме этого, в Боливии организуется месячник «За выход к морю», в котором будут задействованы СМИ и социальные сети. Как сообщает Prensa Latina, «в рамках инициативы будет представлена аудиовизуальная продукция и переиздана «Книга моря», где подробно рассказывается о процессе, осуществляемом Боливией с 2013 года, когда страна обратилась с иском в Международный суд, требуя от Чили суверенного выхода к Тихому океану».

После того, как Боливия обратится с повторным иском в Международный суд, Чили будет отведен срок до 21 сентября 2017 года, чтобы ответить письменно на это требование.

Ранее, президент Боливии Эво Моралес заявил на своей странице в Twitter, что чилийская олигархия, обуреваемая имперскими амбициями, присвоила природные ресурсы боливийской побережья. Причем, процесс этот начался, по мнению Моралеса, еще до военного вторжения в 1879 году. В 1879 году конфликт перешел в «горячую фазу». В результате у Боливии были отняты месторождения меди, селитры, серы. А, главное, из-за потери выхода к океану, Боливия не может получить доступ к гидрологическим богатствам и природным ресурсам морского дна, комментирует El Pais.

Боливия сейчас предпринимает активные шаги и для возвращения выхода к морю. Как сообщало ранее ИА REGNUM , сейчас территориальный спор между Боливией и Чили находится в компетенции Гаагского суда.