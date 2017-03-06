Калуга, 6 марта, 2017, 22:21 — ИА Регнум. 6 марта в Калуге прошло торжественное собрание, посвящённое предстоящему Международному женскому дню, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы города.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Глава Калуги Александр Иванов беседует с участницей торжественного собрания.

В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, городской голова Константин Горобцов, депутаты городской думы и руководители подразделений городской управы.

Представительниц прекрасного пола поздравили руководители области и города, творческие коллективы Калуги подготовили концертную программу.

Александр Иванов поздравил калужанок с наступающим праздником и пожелал им любви, здоровья и благополучия:

«Дорогие калужанки! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Международным женским днем! Во все времена женщина была хранительницей семейных ценностей и традиций, воплощением доброты, нежности и чуткости. Сегодня практически нет сфер деятельности, где бы ни трудились женщины. Вы вносите неоценимый вклад в развитие экономики и науки, сферы образования и медицины, культуры и спорта нашего родного города. При этом в любых жизненных обстоятельствах вам удается сохранять лучшие качества: надежность, заботливость, сердечную теплоту, мудрость и терпение. Пусть этот прекрасный день, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, принесет вам всё, о чем мечталось! Пусть вас всегда сопровождают восхищённые взгляды, а рядом будет крепкое мужское плечо. От всей души желаю вам любви, здоровья и благополучия!»