Москва, 6 марта, 2017, 22:22 — ИА Регнум.



Плакаты ГТО, СССР Добьемся новых спортивных успехов!

6 марта в Москве на базе Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова прошло заседание Координационного совета Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России, который является главным руководящим органом Ассоциации. В Координационный совет входят активисты, председатели студенческих спортивных клубов и региональные координаторы по восьми федеральным округам крупнейших вузов страны.

В ходе заседания члены Координационного совета обсудили ряд инициатив, с которыми выступили активисты АССК. В частности, Ассоциация планирует взять на себя функцию по отбору кандидатов для выполнения норм ГТО, а также последующей координации процесса подготовки студентов к их сдаче. По мнению членов Координационного совета АССК России, сдача нормативов «Студзачёта», помимо определения уровня физической подготовки студенческой молодежи, могла бы стать неким спортивным тестом перед выполнением норм ГТО.

Напомним, что «Студзачёт АССК России» — это набор спортивных нормативов, предусмотренных всероссийским физкультурно-спортивным комплексом для возрастной категории от 17 до 29 лет. Он нацелен на популяризацию массового спорта среди студенчества и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«В свою очередь, ребята, успешно сдавшие «Студзачет», смогут претендовать на золотой или серебряный значок ГТО», — отметил исполнительный директор АССК России Вячеслав Морозов. Таким образом, список потенциальных претендентов для сдачи норм ГТО станет более конкретным и понятным. Подобная мера позволит также отладить механизм подготовки студентов к выполнению норм ГТО в высших учебных заведениях страны, сделать его более централизованным, и, отчасти, упростит работу центров тестирования.

На повестку заседания были вынесены вопросы об участии активистов АССК России в летних молодежных форумах и работе спортивно-патриотических лагерей. В ходе обсуждения особое внимание было уделено календарному плану мероприятий на этот год, в частности — проведению окружных и всероссийских финалов Чемпионата АССК России.

Чемпионат АССК России — это одно из ключевых направлений работы Ассоциации. На данный момент он проводится по пяти видам спорта: мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, баскетбол 3×3. Эти виды спорта были определены, как самые доступные и популярные в вузах относительно имеющейся спортивной инфраструктуры.

Основной отличительной чертой Чемпионата АССК России является то, что в нем могут принять участие все студенты. Исключением являются профессиональные спортсмены и члены сборных команд. Таким образом, у студентов появляется интерес создать команду своей мечты и принять участие в соревнованиях среди равных себе по уровню мастерства. Чемпионат проводится в течение всего учебного года в четыре этапа: внутривузовский, региональный, окружной и всероссийский.

В настоящий момент победители внутривузовского этапа пробуют свои силы на региональном уровне. Так, в день проведения Координационного совета, региональный этап проходит в Калуге, Липецке, Курске, Екатеринбурге, Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Новосибирске и Ханты-Мансийске. По итогам соревнований, определятся команды окружного этапа.