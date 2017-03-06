Берлин, 6 марта, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель ответила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на сравнение политики современной Германии с действиями нацистов. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает Reuters.

ИА REGNUM Меркель

Напомним, 5 марта Эрдоган сравнил запрет на проведение акций в его поддержку на территории Германии с действиями нацистов. «Вы не имеете никакого отношения к демократии, и вы должны знать, что ваши нынешние действия ничем не отличаются от действий нацистов», — заявил Эрдоган, выступая на митинге в Стамбуле.

Дело в том, что в Германии проживает много этнических турок, и ранее они регулярно устраивали акции в поддержку политики Эрдогана.

Однако, недавно германские власти запретили два митинга местной турецкой общины в поддержку Эрдогана после того, как в Турции арестовали журналиста — гражданина Германии турецкого происхождения. При этом Эрдоган заявил, что арестованный журналист — «немецкий шпион».

Меркель не оставила сравнение современной Германии с нацистами без ответа. Она заявила, что слова турецкого президента обесценивают бездонную пропасть страданий тех, кто стал жертвами преступлений нацизма против человечности».

Канцлер Германии подчеркнула, что официальный Берлин по-прежнему остается привержен принципам свободы прессы, слова и собраний и не будет препятствовать агитации турецких политиков в Германии в преддверии конституционного референдума. Но только до тех пор, пока эти политики уважают германские законы.