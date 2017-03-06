Москва, 6 марта, 2017, 21:23 — ИА Регнум. 6 марта на стадионе «Анжи-Арена» был разыгран матч 18-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) между командами «Анжи» и «Рубин». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу казанцев.

Rubin-kazan.ru «Анжи» – «Рубин» – 0:1

В конце матча на 81-й минуте скоростной форвард сборной России Максим Канунников открыл счет в матче великолепным крученым ударом после рейда (смещение с фланга в центр) вдоль линии штрафной площади после ассиста бразильца Жонатаса — 0:1.

Статистика матча («Анжи» / «Рубин»)

Удары 14/6

Удары в створ 6/2

Владение 38%/62%

Фолы 18/10

Угловые 11/2

Сейвы 1/6

Выносы 18/36

Оффсайды 3/1

На данный момент команда из Казани идет на 10-м месте с 23 очками. «Орлы» остались на 11-м месте с 20 очками.

Составы на матч:

«Анжи»: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Эззатолахи, Хубулов, Кацаев, Брызгалов, Будковский, Прудников.

«Рубин»: Рыжиков, Санчес, Замбрано, Устинов, Бурлак, М’Вилла, Ткачук, Кабмолов, Жемалетдинов, Канунников, Жонатас.

Главный арбитр матча: Алексей Еськов.

Предупреждения: Ткачук — 12, Канунников — 24, Эззатолахи — 27.

Удаления: Эззатолахи — 77.

Голы: Канунников 81 — 0:1.