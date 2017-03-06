Екатеринбург, 6 марта, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Осужденная за репост и оправданная Курганским областным судом свердловчанка Евгения Чудновец сегодня, 6 марта, вышла на свободу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее гражданский супруг Андрей Мясников.

Vk.com Евгения Чудновец

Сама Евгения пока не стала давать комментариев журналистам. Андрей Мясников объяснил это тем, что она очень волнуется.

Освобождения Евгении Андрей и журналисты ждали возле исправительной колонии №6 Нижнего Тагила. Вечером туда доставили бумаги из Курганского облсуда, который сегодня оправдал Чудновец и потребовал ее освободить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чудновец была осуждена 8 ноября 2016 года за репост в социальной сети «ВКонтакте» видео с якобы издевательствами над ребенком. Ей вменили распространение детской порнографии.

Вначале суд отмерил женщине полгода колонии, а затем областной суд снизил срок до пяти месяцев. Всего за решёткой она пробыла почти четыре месяца.