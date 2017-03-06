Казань, 6 марта, 2017, 20:45 — ИА Регнум. В ходе встречи представители союза пострадавших клиентов банков с премьер-министром Татарии Ильдаром Халиковым не добились ответа на свой ультиматум. Чиновник предложил встретиться еще раз через неделю, поскольку ранее вряд ли что-то изменится, сообщает «Бизнес Online».

Tfb.ru Здание головного офиса Татфондбанка

Кроме премьер-министра из официальных лиц на встрече присутствовали министр экономики Татарии Артем Здунов, министр юстиции Лариса Глухова, бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов и зампрокурора республики Марат Долгов.

«Несколько дней назад произошло юридическое действие, которое называется «решение Центрального банка об отзыве лицензии у «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор-банка». В этой ситуации возможно только два процесса: либо ЦБ РФ принимает решение об «отзыве отзыва» лицензии. Но этот вопрос неоднозначный — насколько это эффективно вообще. Второй путь, на который, собственно, банки уже вступили — это банкротство со всеми вытекающими последствиями», — озвучил перспективы Халиков. Он пояснил, что в случае процесса банкротства на удовлетворение требований кредиторов уходит около двух лет.

По его мнению, в настоящее время важно не решать, «кого посадить, на сколько посадить и куда посадить», а понять «где активы и сколько активов». Халиков отметил, что активы у банка есть и их объем не так мал, как предполагается, однако точную оценку не назвал, предложив ожидать итогов конкурсного производства. При этом он добавил, что у банков, в отличие от предприятий, больше ликвидных обязательств.

В свою очередь председатель союза пострадавших клиентов банков Александра Юманова напомнила, что в случае отказа удовлетворить ультиматум вкладчики планируют требовать отставки правительства республики. «Предложение такое: республика должна создать фонд, туда вольют деньги государственные банки, государственные крупнейшие предприятия, а таких много, и сама республика, урезав ненужные расходы на спорт, имиджевые. И в течение одного-двух лет все кредиторы банка получат деньги, а государство пусть само разбирается с «Татфондбанком» в качестве единственного кредитора», — сообщила она.

В ответ Халиков сказал, что пути решения вопроса будут только правовые. «Такая схема: давайте мы возьмем денег из бюджета республики, заставим другие предприятия, чтобы они отдали деньги вкладчикам. Это точно не правовой вариант, который вряд ли будет реализован. Этот вариант не рассматривается», — заключил он. Премьер-министр выразил надежду, что клиенты инвесткомпании «ТФБ Финанс», деятельность которой расследуется в рамках уголовного дела о мошенничестве, будут приравнены к вкладчикам «Татфондбанка».

Министр экономики Татарии рассказал, что разрабатываются новые меры поддержки пострадавших предпринимателей, деньги которых «зависли» в лишившихся лицензий банках. «Есть такая категория предпринимателей, которые купили оборудование, но не смогли его оплатить — деньги зависли на корсчете в банке. Мы в ближайшее время представим новую программу поддержки, когда мы это оборудование у предпринимателя сами выкупим, чтобы он получил деньги на поддержание своей ликвидности, а впоследствии, через механизм возвратного лизинга, он это оборудование может выкупить в собственность. При этом мы будем первый год субсидировать его лизинговые платежи по этому оборудованию», — информировал Здунов. Решения по остальным средствам пока не принято.

«Это тот случай, когда мы действительно выделяем деньги, частично на возвратной, а частично на невозвратной основе, в виде субсидий. Там, где возможно помогать, мы будем помогать. Но если вы просите выделить деньги из бюджета и раздать людям — это совершенно невозможно», — подытожил Халиков.

По его словам, таких средств в бюджете республики нет — у региона тоже зависло много средств в «Татфондбанке» — «Татнефти», «Генерирующей компании», ТД «Кама», СИНХа и ряда других предприятий с госучастием. «Речь идет тоже об огромной сумме, которая тоже оказалась невозвратной. Так что мы тоже являемся пострадавшей стороной», — сказал Халиков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор-банка». В ЦБ размер «дыры» в капитале «Татфондбанка» оценили в 96,7 млрд рублей. Причем о сложном финансовом состоянии организации Банку России было известно с мая прошлого года. По расчетам ЦБ и АСВ, на проведение санации «Татфондбанка» потребовалось бы 220−230 млрд заемных средств.

Председатель правления «Татфондбанка» арестован до 16 апреля, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Заключен под стражу бывший заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергей Мещанов. Ранее были задержаны глава управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев — аналогичные должности они занимали и в «Татфондбанке». Также были задержаны глава инвесткомпании Тимур Вальшин и заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Вадим Мерзляков.

«Татфондбанк» является одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации расположены в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.