Москва, 6 марта, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Члены партии «Единая Россия», депутаты Госдумы 6 марта поздравили первую женщину-космонавта с Днем рождения и передали ей поздравительные открытки, подписанные жителями России. Акция, которую запустила партия к юбилею Валентины Терешковой, дала возможность всем желающим поздравить именинницу с праздником.

Валентина Терешкова

Подписать открытку Герою Советского Союза можно было в региональных общественных приемных — специальные поздравительные открытки были приготовлены заранее, с заполненным адресом получателя — Валентины Терешковой. В них можно было вписать свое личное обращение и пожелания к первой женщине-космонавту. Все поздравления были доставлены адресату в День рождения.

«Многим из нас посчастливилось работать вместе с Вами, и мы все знаем, настолько внимательно относитесь к проблеме каждого человека, стараетесь сделать все, что в ваших силах. Я по-доброму завидую Ярославской области, которой так повезло. Вы никогда не упустите момента при любой встрече с руководством страны решить даже маленький, может быть, совсем небольшой, но важный вопрос для региона», — обратился к Терешковой секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

Он отметил, что при этом Терешкова всегда стремится помочь своим коллегам, стремится помочь людям, и это находит отклик в их сердцах.

«Валентина Владимировна, от всей души поздравляю Вас с Днем рождения и хочу передать Вам более 8 тысяч открыток, с самыми добрыми, самыми искренними пожеланиями», — сказал Неверов.

В свою очередь, Валентина Терешкова напомнила, что освоение космоса проходило в условиях «жесткого соревнования между и двумя системами, и двумя странами». Однако, по ее словам, прокладывать дорогу в космос — это «большое счастье, но трудное». В заключение Терешкова поблагодарила однопартийцев за проведение акции и организацию выставки.

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