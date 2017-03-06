Краснодар, 6 марта, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Бойкая торговля цветами в канун 8 марта началась в Краснодаре прямо на улицах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Стихийные рынки появились в разных частях города. Проконтролировать их администрация пока не в состоянии.

ИА REGNUM Эти ценники перепишут к 8 марта

Только в Карасунском округе Краснодара таких рынков появилось больше десятка. В микрорайоне Гидростроителей Краснодара оживленная торговля цветами идет на пересечении улиц Игнатова и Трудовой Славы.

ИА REGNUM На пересечении улиц Игнатова и Трудовой Славы

Живые мимозы, тюльпаны, розы, ирисы и другие растения предлагают купить прохожим как взрослые, так и дети. В то же время на обычных рынках затишье 6 марта.

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«Мы ждем наплыва людей 7 марта вечером и 8 марта, заявила корреспонденту ИА REGNUM флорист-продавец цветочного салона в г. Краснодар Нонна Мартанян. — Те, кто на улице продает цветы, хотят просто заработать, у нас, например, на пересечении улиц Игнатова и Трудовой Славы ежегодно к 8 марта собирается много неофициальных торговцев цветами».

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На оптовом рынке улицы Восточно-Кругликовская стоимость тюльпана от 20 рублей, при условии покупки 100 штук. Уличные торговцы уже сейчас предлагают тюльпан в два, а некоторые и в три раза дороже. Этот цветок у них самый популярный в реализации. 8 марта ценник на это растение может взлететь в разы. Например, в 2016 году за потрепанный тюльпан просили 50 рублей, а еще не раскрывшийся 80 и даже 100 рублей.

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На оптовом рынке 100 роз стоят 3000 рублей, столько же герберы, ирисы, тюльпаны — 2000 рублей, лилии — 5000 рублей. 7 марта эти цены изменят, следуя покупательскому спросу.