Ереван, 6 марта, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Ереване подчеркнули важность сотрудничества в сфере безопасности между Арменией и Россией.

President.am Николай Патрушев (слева) и Серж Саргсян

Как говорится в пресс-релизе по итогам встречи, собеседники с обоюдным удовлетворением констатировали, что основанные на крепкой дружбе армянского и российского народов межгосударственные стратегические союзнические отношения динамично развиваются, год от года расширяется повестка сотрудничества, чему ощутимо способствуют взаимные визиты высокого уровня. В армяно-российских отношениях как двустороннего, так и многостороннего формата президент РА и секретарь Совета безопасности РФ подчеркнули важность сотрудничества в сфере безопасности.

«Президент Саргсян высоко оценил уровень отношений, существующих между секретариатом Совета национальной безопасности РА и Советом безопасности РФ, и выразил надежду, что визит Николая Патрушева придаст новый импульс укреплению и углублению сотрудничества как между этими двумя структурами, так и в целом межгосударственным отношениями в сфере безопасности.

На встрече речь шла также об актуальных международных проблемах и вызовах, возникающих в быстро меняющемся мире, о региональном развитии, о нынешнем состоянии процесса урегулирования НК проблемы, а также о других вопросах, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Патрушев прибыл в Ереван для проведения российско-армянских консультаций по вопросам безопасности.

Последний раз Николай Патрушев был в Армении 8 июня 2016 года, когда принимал участие в ереванском заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.