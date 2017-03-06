Багдад, 6 марта, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Власти Ирака приветствуют снятие миграционных ограничений США со своих граждан, сообщает 6 марта Associated Press.

Ирак

Снятие миграционных ограничений со стороны США отражает реальные партнерские отношения между двумя странами, заявил официальный представитель правительства Ирака Саад аль-Хадитхи.

Данный шаг «укрепляет стратегический альянс между Багдадом и Вашингтоном во многих областях, в первую очередь в борьбе с терроризмом», сказал представитель МИД Ирака Ахмед Джамал.

Представители Белого дома заявили, что Ирак был исключен из списка стран, подпадающих под миграционный запрет, в связи с давлением со стороны Государственного департамента и Министерства обороны, которые указали на тесное сотрудничество с Ираком в борьбе против террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, согласно предыдущему распоряжению президента США Дональда Трампа, Ирак входил в число семи стран, в отношении которых были введены миграционные ограничения.

Граждане Ирака призвали власти страны ввести ответные меры в отношении граждан США, однако премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отказался от подобных мер.