Москва, 6 марта, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации подтвердило информацию о гибели российского военнослужащего в ходе второго штурма сирийского города Пальмира. Соответствующее заявление распространила сегодня, 6 марта, пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Пальмира

Сообщается, что 24-летний рядовой контрактной службы Артем Горбунов погиб в Сирии 2 марта этого года в ходе второго штурма Пальмиры.

Военнослужащий погиб в тот момент, когда боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались контратаковать позиции правительственных войск Сирии, освобождавших Пальмиру.

В момент атаки боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на позиции сирийских войск находилась группа российских военных советников. Рядовой Горбунов, который выполнял задачи по охране советников, погиб в бою.

Минобороны РФ представит Горбунова к государственной награде посмертно.

Напомним, министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило потери 27 российских военнослужащих с начала контртеррористической операции в Сирии 30 сентября 2015 года.