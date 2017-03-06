Берлин, 6 марта, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Отдельных видов боеприпасов бундесверу может хватить лишь на несколько дней боевых действий, сообщает Die Welt.

Бундесвер

По информации издания, вооруженные силы Германии не имеют необходимого запаса патронов, снарядов и ракет.

В качестве обоснования такого заявления издание приводит простой пример: «Во время Холодной войны резерв боеприпасов был рассчитан на месяц, а теперь эти нормы урезаны».

По мнению Die Welt, не подкрепленному конкретными данными, отдельных видов боеприпасов вооруженным силам ФРГ хватит лишь на несколько дней.

Интересно, что при этом издание сообщает, что до осени текущего года военное ведомство ФРГ закупит 25 млн патронов для стрелкового оружия.

Стоит отметить, что подобные публикации в СМИ Германии странным образом совпадают с требованиями Вашингтона увеличить военный бюджет Германии.

Не менее интересно то, что состояние вооруженных сил СМИ все чаще рассматривают через нормативы Холодной войны.

Напомним, в рамках новой концепции НАТО подразумевается создание и развитие новых оперативных формирований, способных решать более широкий круг боевых задач, чем уже существующие части и соединения.