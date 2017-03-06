Вильнюс, 6 марта, 2017, 19:19 — ИА Регнум. В связи с грубыми нарушениями рабочей дисциплины и возможной коррупционной деятельностью сегодня, 6 марта, отстранен от должности заместитель директора Дирекции автодорог Литвы при Министерстве транспорта и связи Дайвис Забулёнис, сообщили ИА REGNUM в Минтрансе Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Решение по поводу бывшего заместителя директора Дирекции автодорог Литвы было принято на основании информации, представленной Министерству транспорта и связи Службой спецрасследований, согласно которой Забулёнис, возможно, занимался коррупционной деятельностью, протежировал отдельные бизнес-группы, пользовался служебным положением, предоставляя представителям бизнеса информацию, неподлежащую огласке.

«На репутацию руководителей предприятия, которое контролирует сотни миллионов евро, выделяемые на государственные дороги, не может упасть даже малейшая тень», — сказал министр транспорта и связи Рокас Масюлис, который сегодня вызвал к себе директора предприятия Эгидиюса Скордяниса, чтобы обсудит сложившуюся ситуацию.

Министерство транспорта и связи в связи с действиями коррупционного характера заместителя директора Дирекции автодорог Литвы будет обращаться в Генпрокуратуру. В Дирекции автодорог Литвы сформирована комиссия, начата внутренняя проверка.

Министерство огласит больше информации после того, как комиссия представит выводы министру транспорта и связи.