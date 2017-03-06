Москва, 6 марта, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Российская Федерация и Южно-Африканская республика (ЮАР) переходят на безвизовый режим с 30 марта 2017 года. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба МИД РФ.

ЮАР

Сообщается, что 30 марта вступает в силу заключенный путем обмена нотами протокол между правительством Российской Федерации и правительством Южно-Африканской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов.

Речь идет о тех гражданах ЮАР и России, которые собираются посетить страны с целью туристической поездки или транзита. Отмена виз не касается тех граждан, которые намерены учиться, работать или жить в другой стране. Для этого нужны будут специальные визы.

Срок пребывания в России и ЮАР без виз для граждан этих стран не должен превышать 10 дней.

Как ранее сообщал МИД РФ, на октябрь 2015 года безвизовый въезд в Россию был установлен для граждан 106 государств, в том числе 37-ми — по обыкновенным паспортам; гражданам ещё 36 государств российская виза может быть выдана в упрощённом порядке. Ведутся переговоры с 40 государствами об облегчении визовых формальностей, в том числе с 24-мя — об отмене виз.