Москва, 7 марта, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 7 марта, Госдума обсудит законопроект, устанавливающий требования к именам детей, сообщает ИА REGNUM. Инициатива была внесена в Госдуму членом Совфеда Валентиной Петренко.

(сс) Eukalyptus Малыш, граффити

Поправками предлагается установить, что под именем гражданина предлагается понимать средство его индивидуализации, которое не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, нецензурной лексики, содержать указание на ранги, должности.

Сенатор опасается, что безответственность родителей может стать проблемой для ребенка, он может стать «белой вороной».

Петренко потрясла история с ребенком, которому родители пытаются дать имя БОЧ рВФ 260 602. (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Ребенок до сих пор живет без оформленных документов. Сейчас закон предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости и так далее — таким образом, они не могут повлиять на выбор родителей.

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Одновременно в Госдуме обсуждается предложение разрешить родителям давать детям двойные фамилии. Сейчас это возможно только в том случае, если двойную фамилию носит один из родителей. «Законопроект должен соблюдать баланс между правом родителей и правом ребенка на имя, которое бы не нарушало его интересы, учитывало его потребности в нормальной жизни, всестороннем развитии, уважении его индивидуальности и человеческого достоинства», — заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).