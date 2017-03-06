Всеволожск, Ленинградская область, 6 марта, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Всеволожский городской суд Ленинградской области избирает меру пресечения для заместителя начальника регионального УФСИН, полковника Сергея Мойсеенко, подозреваемого в подстрекательстве к убийству подполковника УФСИН Николая Чернова. Об этом сегодня, 6 марта, корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к следствию.

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«Следователь вышел с ходатайством об избрании меры пресечения Сергею Мойсеенко, подозреваемому в подстрекательстве, в виде заключения под стражу. Заседание началось в 18:00 и идет в закрытом режиме в связи с тайной следствия», — сообщил информированный источник.

Сергей Мойсеенко, 1963 года рождения, в УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти курирует отдел капитального строительства, возглавляет жилищно-бытовую комиссию. До прихода в систему исполнения наказаний в 1995 году служил на Тихоокеанском флоте. Имеет государственные награды.

Напомним, вечером 2 марта во Всеволожском районе Ленобласти было совершено дерзкое нападение на 34-летнего сотрудника УФСИН Николая Чернова. Злоумышленник произвел восемь выстрелов в мужчину, который находился в припаркованном автомобиле. Чернов получил не менее шести огнестрельных ранений, но был своевременно госпитализирован и остался жив.

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5 марта стало известно о задержании исполнителя преступления, 63-летнего Сабира Садыкова, и лица, выступившего подстрекателем к покушению на убийство. Именно этим лицом, по данным следствия, оказался Мойсеенко. Отмечалось также, что и предполагаемый стрелок, и подстрекатель имеют непосредственное отношение к возведению «Крестов-2», как и пострадавший Чернов, что говорит о заказном характере преступления.