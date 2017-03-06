Ереван, 6 марта, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Продолжаю считать конституционные изменения 2015 года большой ошибкой с долгосрочными негативными последствиями для Армении. Об этом заявил второй президент Армении (1998−2008 гг.) Роберт Кочарян в заявлении, опубликованном на неофициальном сайте политика.

Photolure Экс-президент Армении Роберт Кочарян и действующий глава государства Серж Саргсян

По его мнению, новый Избирательный кодекс с его системой рейтингового (территориального) голосования станет катализатором для самых негативных проявлений, свойственных избирательной системе Армении.

«По сути, логика мажоритарных выборов будет очевидно доминировать над пропорциональной. Межпартийное соперничество отодвинуто на задний план межличностной борьбой, что сводит на нет расхваленные преимущества предвыборных баталий в условиях парламентской модели. Таким образом, на этих выборах идеологическая борьба не будет иметь какого-нибудь значения. Опубликованные территориальные списки — лучшее тому подтверждение. Это будет война кошельков в атмосфере хамства. Тем более что множество избирателей оказались в таком тяжелом социальном положении, что, по всей вероятности, не смогут отказаться от денег и, наверное, примут участие в аукционе голосов. К сожалению, нетрудно догадаться, к чему приведет все это», — говорится в заявлении Кочаряна, которое прервало довольно долгое молчание второго президента.

Объясняя своё нахождение в тени, экс-президент пишет, что давно обещал выступить с интервью, хоть и не видел оснований для того, чтобы сказать хоть что-нибудь воодушевляющее.

«Честно говоря, в течение прошедших нескольких дней я пытался что-то написать и ответить хотя бы на самые актуальные вопросы. Но мое внутреннее сопротивление оказалось настолько сильным, что я прекратил работу над интервью. Имея полное представление о сложившихся реалиях, у меня нет никакого желания комментировать сегодняшние политические процессы, а тем более — участвовать в них», — подчеркивает Кочарян.

В правящей Республиканской партии Армении, поспешив отреагировать на заявление второго президента, заявили, что «идеи второго президента Армении не меняют мнения республиканцев об Избирательном кодексе».

Пресс-секретарь РПА, зампредседателя Национального Собрания Эдуард Шармазанов по этому поводу отметил: «Реформированный Избирательный кодекс, который стал реальностью в результате соглашения между оппозицией и властью, дает прекрасную возможность организовать демократические выборы.

Мы ожидаем исключительно идеологическую борьбу, программное соперничество, и пусть народ выберет те политические силы, которым он доверяет, и чьи программы он одобрит», — сказал пресс-секретарь.

Несмотря на заверения представителей РПА об идеологической борьбе и программном соперничестве в предвыборный период, в армянской прессе практически каждый день появляются сообщения о стычках (порой с применением оружия) между рейтинговыми кандидатами, и всякий раз в разборках принимают участие сторонники партии власти.

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Так, сегодня, 6 марта, стало известно, что после драки с применением оружия, произошедшей два дня назад перед избирательным штабом Республиканской партии в городе Арташат, полиция уголовное дело так и не возбудила.

Более того, в пресс-службе полиции отказались представить основания для освобождения задержанных. Сотрудник пресс-службы полиции Зарзанд Габриелян сообщил в эфире радио «Азатутюн», что «назначены экспертизы, ведется следствие».

Одной из сторон драки является сын водителя председателя Араратского территориального совета РПА, бывшего начальника полиции Алика Саргсяна. И несмотря на то, что СМИ писали, что другой стороной драки являются сторонники другого рейтингового кандидата от РПА в Араратской области, Араика Григоряна, однако экс-начальник полиции Алик Саргсян в субботу заверил, что драка произошла «из-за девушки» и «не имеет никакого отношения к выборам».

Примерно 10 дней назад в городе Масис произошла потасовка между сторонниками кандидатов от РПА по территориальному списку Араика Григоряна и Мурада Мурадяна.

Несколько дней спустя директор новостных программ телекомпании «Еркир Медиа», член АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян заявил, что выдвинутый от правящей партии территориальным кандидатом Базмасер Аракелян в своем доме в селе Парпи вместе с несколькими десятками сторонников подверг жестокому избиению одного из односельчан лишь за то, что он намеревался отдать свой голос не за него, а за «Дашнакцутюн».

А 1 марта стало известно, что в селе Саят-Нова Араратской области ножевое ранение получил активист партии «Процветающая Армения» (ППА) Абрам Адамян. Руководитель парламентской фракции ППА Наира Зограбян рассказала, что ударивший ножом является представителем РПА, и «все это провоцируют представители РПА в области» с целью «превратить выборы в Содом и Гоморру».

Примечательно, что вышеупомянутый инцидент произошел после совещания, проведенного президентом Сержем Саргсяном 25 февраля в центральном офисе РПА, во время которого, по словам депутата Сейрана Сарояна, лидер РПА призвал всех рейтинговых кандидатов РПА «не затевать драк».