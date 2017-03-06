Тутаев, Ярославская область, 6 марта, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин проверил горнолыжный курорт «Николина гора» в Тутаеве и вынес предварительное заключение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Проверка в парке «Николина гора»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поводом к проверок всех парков отдыха стал инцидент в парке «Забава», где маленький мальчик упал с моста. В ходе проверки в «Николиной горе» не только были обнаружины недостатки, но и выяснилось, что незадолго до инспекции мальчик упал в реку, катаясь на сноутьюбе. Проверяющие установили, что у речки было ограждение в виде сетки, но при чистки территории, ее засыпало снегом и придавило к земле.

«Так же в ходе проверки выяснилось, что помимо указанных недостатков с ограждением, есть еще отсутствие целого пролета на лестничном марше. Аптечки не соответствуют уровню экстрим-парков. На курорте есть только обычные автомобильные аптечки, а должны быть медицинские для оказания экстренной помощи. Также нам не предоставили документы, подтверждающую квалификацию людей, оказывающих медицинскую помощь», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

Он вынес предварительное заключение, в котором обязал в пятидневный срок восстановить ограждение у реки, поменять аптечки, подтвердить квалификацию оказывающих медпомощь людей и закрыть лестничный пролет до полной починки.