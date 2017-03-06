Анкара, 6 марта, 2017, 17:37 — ИА Регнум. В Турцию прибыл первый вертолет S-70i Black Hawk, который будет использован для тестирования отечественной авионики, сообщает портал flightglobal.com.

Sikorsky UH-60 Black Hawk

Вертолет S-70i Black Hawk польской сборки спроектирован американской компанией Sikorsky. Машина является модификацией многоцелевого американского вертолета UH-60 Black Hawk. После установки и тестирования интегрированной системы модульной авионики турецкого производства IMAS (Integrated Modular Avionics System), совместно разработанной компаниями Aselsan, TAI и Sikorsky и специалистами турецких ВВС, такие воздушные машины получат индекс Т-70.

Сообщается, что авионика IMAS отличается от базовой авионики вертолетов S-70i Black Hawk новыми панелями управления, упрощающими работу экипажа.

В перспективе сборка многоцелевых вертолетов Т-70 должна быть налажена на предприятиях Турции.

Наша справка:

Сикорский UH-60 «Блэк Хок» (Sikorsky UH-60 Black Hawk) — американский многоцелевой вертолёт. С 1976 года поступает в вооруженные силы США, заменяя вертолёт Bell UH-1 «Ирокез». К середине 1990-х годов построено более 2,6 тыс. таких вертолетов различных модификаций.

Производится в разных версиях от президентского вертолета со специальными системами связи до спасательных, противолодочных, противотанковых, транспортно-боевых и машин для сил специального назначения.

S-70i — экспортная модификация UH-60, предназначенная для сборки в Польше. Первый образец собран в 2010 году с использованием частей из США.