СМИ: Послевыборные иски на Тамбовщине должны привлечь внимание Памфиловой

Тамбов, 6 марта, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Основные поствыборные страсти в России улеглись еще осенью прошлого года, отмечает издание. Как заявила на днях председатель ЦИК Элла Памфилова, в связи с выявленными нарушениями было возбуждено 23 уголовных дела. Не слишком много для такой большой страны, как Россия. Но в одном из регионов выборы еще не закончились: в судах до сих пор продолжается обжалование результатов подсчета голосов. Речь идет о Тамбовской области, где, как подчеркивает автор статьи, последние годы стабильно отмечаются серьезные электоральные аномалии. В 2011 году на выборы в областную думу обратила внимание «Новая газета», пораженная масштабом фальсификаций и различными «ноу-хау», вроде создания фальшивых участков для голосования. Сегодня те, кого обвиняли в подтасовках, пишет «Росбалт», занимают в регионе высшие должности."За прошедшие годы в избирательных технологиях в Тамбовской области мало что изменилось, несмотря на прямое указание президента России Владимира Путина и председателя ЦИК Эллы Памфиловой о том, что выборы должны быть максимально открытыми и легитимными, а победа должна достигаться исключительно законными методами, — отмечает СМИ. — Проигнорировали местные власти и большой сюжет «Первого канала», в котором лидер «Справедливой России» прямым текстом предупреждал о возможных последствиях фальсификаций именно в Тамбовской области. После этого накануне сентябрьского голосования представители региональных отделений «Справедливой России» и «Родины» направили в ЦИК России коллективное обращение, в котором предупреждали о возможности повсеместного применения в регионе административного ресурса. И не ошиблись. По итогам выборов региональное отделение партии «Родина» направило в районные суды области иски к почти четыремстам избирательным комиссиям, что составляет чуть менее половины действующих в регионе участков. Большинство исков сопровождается видеодоказательствами нарушений избирательного процесса». «Требование о повторном пересчете голосов вызвало активное сопротивление областной избирательной комиссии во главе с ее председателем Андреем Офицеровым, — сообщает ИА «Росбалт», — подчиненные которого лично выезжали на каждое заседание, приняв на себя функции представителей участковых комиссий. Вместо того чтобы вместе бороться за чистоту выборов и самим наказать нарушителей, они последовательно утверждали: воля избирателей выявлена достоверно, оснований для пересмотра результатов нет». «Факт подачи столь большого числа исков и наличие серьезных доказательств фальсификаций должны обратить на себя внимание не только Центральной избирательной комиссии, но и администрации президента, где в преддверии президентских выборов очень внимательно следят за перегибами на местах», — заявил изданию профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей. Районные суды, которые никогда не сталкивались с подобными обращениями, явно были не готовы к их рассмотрению. Вынесенные решения точь-в-точь повторяют друг друга, как будто их писал один человек, полагает автор статьи. Причем чем длиннее были видеозаписи и чем точнее они отражали суть нарушений, тем выше была вероятность, что судьи признают их недопустимым доказательством. В настоящее время законность решений районных инстанций проверяют судьи Тамбовского областного суда, куда уже поступило более 130 апелляционных жалоб. На первом заседании, состоявшемся 1 марта, судебная коллегия рассмотрела три жалобы. Вопросов ни к истцу, ни к ответчикам у судебной тройки практически не было — получается, отмечает «Росбалт», что судьям уже все и так ясно, либо с решением заблаговременно определились.

Http://rodina.ru СМИ: Послевыборные иски на Тамбовщине должны привлечь внимание Памфиловой

«Кроме того, в настоящее время Следственным управлением Следственного комитета России по Тамбовской области продолжается проверка по шести фактам вбросов бюллетеней — это случаи, — сообщается на официальном сайте партии «Родина», — когда сами члены участковых комиссий голосовали за других избирателей. Проверка несколько затянута, хотя большинство следственных действий должно проводиться в рамках возбуждённых уголовных дел».

Между тем, по мнению председателя регионального отделения партии «Родина» в Тамбовской области, экс-градоначальника Тамбова Максима Косенкова, сомнений в нарушениях выборного законодательства возникать не должно, все очевидно. «Бюллетени сортировали, не оглашая и не демонстрируя отметки избирателей, считали, не перекладывая из одной части пачки в другую, одновременно несколько человек, что недопустимо. Наблюдателей председатели комиссий удаляли от места подсчета на расстояние не менее 3—5 метров, но были участки, где этот барьер достигал и 10 метров, — рассказал Косенков «Росбалту». — Вопиющих и показательных случаев, раскрывающих все секреты «фирмы», очень много. Вот лишь один яркий пример, который раскрывает тайну подсчета. На участке № 717 города Тамбова, уже после подсчета, когда председатель отошла от стола, наблюдатели обратили внимание на пачку испорченных бюллетеней и незаметно приблизились. В результате скандала в ней выявили 99 бюллетеней за партию «Родина» — 10% от общего числа проголосовавших. Председатель участковой комиссии, работник мэрии Тамбова Татьяна Двойцова в суде сказала, что действительные бюллетени случайно «съехали» в другую стопку. Другие бюллетени комиссия пересчитать отказалась. Но и эта ситуация изменила результат выборов на 180 градусов: партия «Единая Россия» в итоге заняла не первое место на конкретном участке, а второе».

«В региональном отделении «Родины» рассказали и о других курьезных случаях, которые можно перечислять до бесконечности, — сообщается на официальном сайте партии. — Так в Моршанском суде участвующий в процессе прокурор выступил за удовлетворение требования о повторном подсчете голосов, однако судья, удалившись в совещательную комнату, вернулась оттуда не с решением по существу, а с определением о повторном изучении тех же самых доказательств. В итоге позиция прокурора изменилась, а суд, с учетом этого мнения, в иске отказал. В Ленинском районном суде прокурор произнес буквально: «В ходе рассмотрения данного дела было очевидно, что при проведении подсчета голосов допущены существенные отступления от норм действующего законодательства. Вместе с тем полагаю, что указанные отступления не являются настолько существенными нарушениями законодательства». Кроме того, почти на четверти участков имеются расхождения в сведениях, имеющихся в выданных копиях протоколов об итогах голосования, с информацией, внесенной в ГАС «Выборы».

Тамбовская «Родина» показала лучший результат по стране, набрав на выборах в региональный парламент 8,82%, а в городе Тамбов заняла второе место с 25% голосов — разрыв с «Единой Россией» составил лишь 14%, все другие парламентские партии остались далеко позади. В «Справедливой России» тоже уверены, что их голоса украли.

При этом в «Родине» уверяют, что их результат из-за фальсификаций был значительно занижен как в масштабах региона в целом, так и в областном центре, где партия, по конфиденциальной информации чиновников, победила. Представители партии, если потребуется, намерены пройти все судебные инстанции, добиться признания нарушений и внимания федеральных властей к организации избирательных процессов в регионе.